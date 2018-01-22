自由共和國》蕭新煌／小英總統的歷史定位

蕭新煌／總統府資政

有好一陣子輿論界和政治觀察者都在問，民主化以來的幾位台灣總統，他們的歷史定位會是什麼。我也一直在思考這問題，以下是我粗淺而大膽的看法。

解嚴後的李登輝總統（一九八八—二○○○），他的歷史定位會是：建構民主體制

政黨輪替後的陳水扁總統（二○○○—二○○八），他的歷史定位將是：打造新國家認同

換言之，解嚴以來迄今的前兩位總統，他們的功過不難評估。就民主和國家認同而言，李、陳各有貢獻，也各自代表了戰後台灣這兩個典範移轉的承接政治領導人物。但第三位繼任的馬英九總統在這兩方面恐怕就相當失分，也耗損了前兩位李、陳所累積的民主本錢和認同資本。如果說在馬八年裡，為了實現他親中和統一的意識形態，名是為使兩岸關係解凍與和諧，卻讓台灣的民主倒退和國格受損，我想很多人不會反對。

那蔡英文總統（二○一六— ）的歷史定位又會是什麼呢？這恐怕得從小英政府受人民付託的期待和責任談起。在二○一六年總統大選之前的二○一四春太陽花公民運動和二○一四冬的地方選舉，台灣社會都已瀰漫著不滿民主衰敗和台灣認同沉淪的集體情緒。民進黨贏、蔡英文被選上總統，不就是要她挽救和鞏固台灣民主命運以及不再向中國叩頭稱臣、甘作帝國中國的朝貢國嗎？一年半多來，小英政府整體來說，的確在對內救援民主和對外堅持國家認同上，都很嚴肅和積極在做，前者是劍及履及（急驚風）的大作，後者則是沉穩以對（慢郎中）的小作。

蔡英文總統。（總統府辦公室提供）

小英的民主作為就是大刀闊斧地除弊改革，從「一例一休」的修正、「公務人員年金改革」成案、「同婚（多元婚姻成家）釋憲」、「農田水利會組織通則」修正，到「公民投票法」修正、「不當黨產處理」的落實、「司法改革」的起步和「轉型正義促進條例」的公布，在在都證實民進黨的民主改革舉措並沒有瞻前顧後。前述幾個改革在國民黨、民進黨前朝政府都曾光說不練或是都不敢想。可見小英總統的改革決心和膽量恐怕更大於李、陳兩位前總統；馬當然是蔡的對立面樣板。

也因為這種改革步驟大和急，一個接一個，不但讓一些一般公民以為小英光破不立，對同情的政治觀察家來說，會評她樹敵多於交友。對政黨政治現實來說，改革的受益者是整個民主體制，而非特定或具體的「選民」，而受害者卻歷歷可數；於是受益者沉默，受害者卻跳腳，這就導致一年半來，台灣民主雖已被救，也有深化和鞏固的成績，但政府民調卻沒得到肯定，反而下降。

至於對中國「說不」看起來好像是小作，其實也是需要莫大勇氣和堅忍的耐力。這看在傾中統派眼裡，他們認為那是「反中」、「自閉」、「挑釁」，當然會把一些中國一年半來的霸凌惡行反而歸罪給小英的「不接受九二共識」。另外，對台派傾獨的深綠人士來說，小英卻只是「堅持的溫吞不作為」。所以小英的不讓步和堅忍作為，都會被統獨兩派斥為不當和過猶不及，當然也就批評聲不斷。而這兩派積極份子卻又都被媒體寵愛，一再在媒體嗆聲，當然對小英的聲望一點都沒幫忙；更在部分媒體渲染下，好像小英政府的對中政策都沒做對。

在上述這內外困境交迫之下，小英施政民調要高，恐怕也是不容易的事。如果這對內大舉改革和對外堅持立場相比，我會傾向支持小英要繼續堅持推該推的改革，除了民主深化、司法改革、轉型正義外，還有憲政改革。但是準備要更充足、時機要掌握得有智慧、說理也要更清楚有力。還好，小英總統的心理建設很不錯，她上週在南投公開說，「為了改革，她不怕被批評」、「如果要討好，就不必選她當總統」。這正是她有自知之明、沉得住氣的難得個性和勇氣。這也是很多明理的人支持她、欣賞她的理由。

這不是說，對中國的惡行就只有軟性喊話和呼籲而已，我認為小英總統和政府要更大聲、更堅定地向中國抗議，該說重話，就說出來，否則中國這個惡鄰一定會繼續侵門踏戶。台灣可以更高的民主和人權價值來做為我方對他們復談的要求。不要被他們堅持的「一個中國」、「九二共識」所綁架。同時更要向美、日重要盟友尋求他們直接的聲援，接著把中國霸凌行為向國際控訴，讓全球來譴責中國。

當然，除了除弊之外，小英政府也要有興利的良方，夢想雖好，但務實可行的興利政策，讓人民有感，才是正道。

總之，回到本文一開始的發問，小英總統的歷史定位究竟是什麼？從過去一年的觀察來看，我想小英或許已自許，我也期待她要更奮鬥去建立的定位是「落實轉型正義」。因為轉型正義是她已有的強項，也更是前幾位總統沒做到或不敢做的大政績。