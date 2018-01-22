自由共和國》黃瑞華、林孟皇、 陳欽賢／自律、自重的司法文化 才是司改的成功關鍵

黃瑞華／最高法院法官、林孟皇／台灣高等法院法官、 陳欽賢／台南地院法官

十餘年來，台灣司法的公信力空前低落。其中緣由，除了部分判決不符國民法律感情，引發爭議之外；更根本的原因，則是二○一○年以來所爆發的多起司法人員貪瀆、關說等倫理風紀案。當時，前最高法院法官蕭仰歸之子肇事逃逸關說無罪案，重創司法尊嚴及公信；涉及有無枉法裁判犯罪的關鍵人物林洲富法官，依公務員懲戒委員會認定的事實，可以斷定他是一個說謊者。

此事鬧得沸沸揚揚，司法中人，幾乎無人不知。一個說謊、涉嫌包庇關說、包庇犯罪甚至枉法裁判的人，並不具備法官應有的正直、廉潔本質，司法體系讓他繼續掌握斷人是非、生死大權，已對不起人民，更何況讓他執掌「審議全國法官倫理風紀及淘汰不適任法官」的權柄。為何他能在第四屆法官評鑑委員會（法評會）的法官代表選舉中，以最高票當選？除了法官們普遍不關心公共事務、候選人資訊不透明、可否拉票競選等機制問題外，更出在法官群體的自我角色認知及自律文化的嚴重不足！

台灣民主轉型後，二十多年來的司法改革，法官群體追求所謂的「審判獨立空間」，絕大多數是擴張法官自主權利的「法官自治」與待遇福利事項；審判獨立所應相伴相隨的「法官自律」事項，則遲未真正建立。

因為只重視自治、不重視自律，加上法官遷調、司法首長派任，都依賴法官群體的選舉、口碑，再由法官成員占絕大多數的司法院人審會負責審議，法官社群自然形成：與人為善、價值不明；家醜不外揚、報喜不報憂；嚴以責人，寬以律己等等鄉愿及官官相護的司法文化。而司法高層為博取法官群體的支持，安撫、討好、輕輕放下，便成為處理法官敬業嚴重不足，或嚴重違反倫理規範事件的方法。這是司法界圖求集體安逸，以最低標準自我看待的深層原因。

以林洲富為例，二年前他參選第三屆法評會委員時，已因為前述「前科」而遭法官質疑。但他不僅「打死不退」，列名候補委員，還繼續參選第四屆法評會委員選舉，到各法院拉票，以服務熱誠爭取支持，最後以最高票當選。近日，林洲富更被推選為該會召集人，負責主持審議不適任法官的糾舉、淘汰會議，並擔任該會發言人，對外詮釋決議結果。為何接續發生如此荒謬的事情？

重點在於司法高層對林洲富當選一事所表彰的是非、價值，沒有感覺。在法官論壇已出現質疑聲浪，民間司改團體甚至投書媒體抨擊時，司法院行政團隊還是輕忽問題的嚴重性，未能事前提醒，以致許宗力院長失察，指定林洲富為第四屆法評會第一次會議的臨時召集人，負責主持第一次的會議及選舉。讓沉浸於「仰承上意」官僚文化，或經許院長遴聘為委員而可能不明就裡的「公正人士」，因此在該次會議中推選林洲富為本任期召集人。

司改會18日在司法院前舉行記者會，要求林洲富法官辭去法評會評鑑委員一職。（記者溫于德攝）

外界對法官或司法體系的信任度，迄今仍沉落谷底，司法的公眾信任危機並未解除，縱使多數法官兢兢業業，仍未獲得應有的社會敬重與信任。就此，我們必須嚴正地說，自許院長上任以來，或許因為來自學界、一開始即面臨再任大法官的違憲爭議，只見他在各種場合討好、附和法官們的發言，採取「就地合法」、安撫人心的策略；完全沒看到他有思考：在威權體制環境下成長的司法體系，亟需轉型正義的價值新思維與新文化澆灌，因而在人事任命、淘汰監督不適任法官事宜上採取應有的積極作為。而法官群體於抱怨受到浮濫的法官評鑑聲請之外，能否思考：如果法官們能夠自律、自重，努力提升自己，並勇於捍衛法官應有的風骨，他律的手還伸得進來嗎？

政黨輪替前，人民強烈要求司法改革；政黨輪替後，許院長承代表新民意的總統提名、立法院同意而就任，理應對全體民意負責，而不是對全體法官負責。因為司法院長應是公眾意志的代理人，而不是法官利益的受託者。為了配合全國司改國是會議的各項決議，司法院行政團隊雖戮力擬具「國民參與刑事審判法」等各項制度變革法案，但改革是否成功，關鍵在人。如果法官們的思維、群體文化沒變革，仍然是新瓶舊酒，改革很難有成果。但令人遺憾的是，今日的台灣司法，可能仍與正在建構轉型正義的民意嚴重脫節。

另外，法官也是普通人，會有七情六欲。即便曾表態過支持某見解，還是有人會因為長官公開他的見解後，而自動轉彎附和，目的在升遷需要的「關愛眼神」；也有司法首長樂於運用其資源權力，而「恩庇侍從」、運作、操弄各種選舉、決議。部分備受爭議的判決，其問題的緣由即在於此，這也是部分法官對於自我角色認知不清、自律與自重精神不足所致。

目前的司法改革，擴大用法官選舉的方式，決定各種司法大小事；看似往民主化邁進，但如果司法人事文化、選舉文化沒有改變，或仍然縱容，甚至包庇個別長官運用其資源、權力，運作、影響選舉或決議結果，司法改革的結果，也許是我們無法想像的災難。司法改革能否成功，法官能否贏回敬重，關鍵在建立自律、自重的司法文化！