自由廣場》創新產業園區 先考量中南部

◎ 蘇穩中

因應金管會主委顧立雄所言：「金融科技創新園區園址即將定案，可能會設在台北市市中心」。筆者呼籲，金融監督管理委員會欲設立「金融科技創新園區」應考量國家長遠發展，設立在台灣中南部。

綜觀國際金融中心設置趨勢大多朝區域交通中心（歐洲盧森堡、法蘭克福、阿姆斯特丹），或順應當代海商環境，擁有良港、優勢航道等條件發展（香港深圳、紐約、新加坡、上海、東京、阪神、鹿特丹、倫敦），而台北盆地既無航道良港、也無足夠腹地，未來發展勢必產生困境。

高鐵通車十年，北高一日生活圈已無庸置疑，台中、高雄地區因有高鐵優勢逐漸形成區域交通中心，加上這些都會區周圍腹地有彰化、嘉南與屏東等豐饒平原帶，是未來城鄉發展的潛力地帶。

期待政府考慮將諸如「金融科技創新園區」，或其他高附加價值、提供高薪技術職業、低污染之創新產業園區設立中南部，透過高附加價值之產業填補中南部長期缺乏低污染、高薪高創稅之就業機會，藉此增進地方政府財政收入。

石化重工、傳統製造業等產業是過去經濟發展的基礎，台灣未來需朝向多元機能之區域發展模式（例如分散金融、行政、工商機能等），而金融與科技業可扮演火車頭帶動區域均衡發展，未來政府決策應以中南部縣市發展為優先考量，並引導相關產業鏈升級轉型。

（作者任職公務機關，屏東縣民）