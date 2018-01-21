自由廣場》環評法風險 令廠商卻步

◎ 游成淵

貴報報導國發會點名環評法等三法應該鬆綁，癥結之一在於環評修法新增許多對開發單位的環評管制措施，可是，很多是以不確定法律概念為發動的前提。

例如：主管機關在審查環境調查報告書或因應對策時，如發現「對環境有重大不利影響」，可以變更或是廢止原審查結論；開發單位若變更環評書件內容，對範圍內的生活、自然等等環境有「加重影響之虞」、對環境品質維護「有不利影響」、「其他經主管機關認定」等情形時，須就變更部分重新辦理環評；如果主管機關審查環境現況差異分析及對策檢討報告，認定開發行為對環境「有重大不利影響」，可變更或廢止原審查結論；二個以上開發行為同時實施，「基地相鄰或對環境影響範圍有重疊情形時」要合併評估；以「其他經主管機關認定對環境造成嚴重不良影響者」，解釋可命其停止開發行為的「情節重大」概念，加上現行法仍規定「對環境有重大影響之虞」要進入二階環評程序等等規定，使長期以來被詬病有許多不確定法律概念的現行法，將因修法增加更多的不確定。這些不確定概念，是由主管機關來解釋，欠缺具體標準，違反法令明確性原則，會讓開發單位無法事先預期，特別是以不確定法律概念規範的事項，其法律效果還非常嚴重。這是不確定風險之一。

修正案規定，若環評審查結論被第三人提起訴訟撤銷確定者，目的事業主管機關發給的開發行為許可直接失效。如此設計，將造成開發單位已經取得許可並動工的開發行為，可能因為第三人的不確定因素，讓已經取得的開發許可直接失效，無法繼續開發，讓開發單位蒙受嚴重損失，使開發單位畏懼投資規劃。這是不確定風險之二。

修正案要求於審查結論公告後逾5年未實施開發行為，開發單位即應提送環境現況差異分析及對策檢討報告，審查中若認開發行為對環境有重大不利影響，可以變更或廢止原審查結論；超過10年未開發，審查結論直接失效。由於一項開發行為可能須經多個政府機關審查，需耗時數年，非僅進行環評而已，如此規定，等於把不是開發單位造成的時間延宕，都要求開發單位承擔成本及風險，更可能因為時間的經過，使審查結論發生變更或失效，增添開發過程中難以預期的變數。這是不確定風險之三。

修正案就部分規範，允許地方政府以更為嚴格的標準辦理，例如，對於審議會委員或專案小組成員的迴避，可訂定更嚴格的迴避標準；各機關可新增或加嚴開發行為細目及認定標準；各機關可延長開發行為的監督期限等等。可是，審議成員應否迴避，標準應全國一致，且環評標準應當同等適用於全國各地區，如有反映各地差異需要，請當地政府、專家或團體參與相關會議表達意見即可解決，授權地方政府加嚴標準，等同允許一國多制，使開發單位無所適從，亦恐發生地方政府對開發單位提出與環評無關的要求，滋生弊端。這又是另一個不確定風險。

依環保署統計資料，90年的環保署的環說書審查通過件數尚有70餘件，此後逐年遞減，96年起每年不足30件，100年起每年不足20件；100年至105年間進入2階環評者，無一審查通過，再看全國94年至105年間2階環評的30餘件案件，僅有3件審查通過。可見開發單位越來越不願意在國內進行開發行為，造成申請環評案件逐年下降，且2階環評的審查，曠日費時。現制之下已是如此，若通過修正案，嚴格、充斥著諸多不確定因素的修正案，對開發單位將產生更多難以控管的風險，可以預期只會讓國、內外的產業更減少投資意願，開發行為益形減少，後續效應的嚴重性，可見一班。政府面對此一問題，誠應審慎以對啊。（作者現任律師）