自由廣場》民進黨長點志氣吧！

◎ 溫順德

蔣萬安召開記者會，宣布不選台北市長，藍綠陣營悵然若失。無預警的「萬安演習」，讓姚文智措手不及，受訪直言「滿失望的」，焦慮之情不難想見。蔣萬安拋出這顆震撼彈，讓年底市長選情丕變，勢將牽動綠營佈局，但是否與柯Ｐ合作，必須考量基層感受。

原屬墨綠的柯文哲，披上白色的外袍，搭乘綠色氣球升空，然擔任市長三年來，既不斷拿綠營開刀，又與對岸眉來眼去。為營造更上層樓機會，不惜展開「紅白交流」，還高唱「兩岸一家親」、「床頭吵床尾和」論調，悖離綠營主流價值。在重大公共政策上，三不五時砲打中央，以致施政屢受掣肘；而脫口「阿扁早期裝病」，連嗆陳菊「舉債過高」，更讓人義憤填膺。如今基層怒火燎原，高層若還裝聾作啞，甚至繼續禮讓柯Ｐ，支持者怎麼吞得下去？

選舉可以戰術突圍，施政卻得拿出本事。當年柯Ｐ倘無民進黨力挺，「白色力量」如何發威？柯就任市長後，卻管不住自己嘴巴，三不五時口出惡言，狂妄自大全國人民看在眼裡，然而他的施政能耐，迄今卻還看不太出來。挺柯到底是挺什麼價值，民進黨得仔細思量。

論者謂蔣萬安宣布不選後，三強鼎立可能性低，綠營突圍機率陡降，禮讓柯Ｐ機會大增。然堂堂執政黨，不思積極戰鬥，卻一讓再讓，拱手讓出首都政權，如何說服基層選民？加上近一個月來，柯Ｐ團隊不斷自爆，內訌也越來越激烈，仍無止血跡象。柯Ｐ支持度如續降，藍營又提名軟柿子，綠營何必未戰先怯？

政黨政治的競逐中，不能只論選戰輸贏，還需考量價值理念。為「不讓國民黨得利」，不惜與變色龍合作，民進黨的價值在哪？台北市的執政權，綠營已淪喪近廿載，今年市長選戰佈局，民進黨須展現企圖，別再繼續和稀泥了！

（作者為高中教務主任，台中市民）