自由廣場》哪位「國民黨人士」？

◎ 魏羅鍋

媒體報導，針對立委蔣萬安宣布將續留立法院，不參加年底台北市長選舉，對此消息，又有「狼來了」的所謂「國民黨人士」擔心，蔣突然宣布不參選將會影響選戰佈局，如此一來，「Ａ咖」也可能不會出來云云(https://tw.appledaily.com/new/realtime/20180120/1282159/)。

說實話，有必要這樣搞嗎？也難怪政治圈會有「黨內同志比黨外『敵人』更可怕」的說法，否則，就在黨主席吳敦義親自表示，自己未曾勸進蔣萬安，甚且，黨中央提名協調小組也將在農曆年後啟動台北市全民調初選機制，強調任何合格黨員都可以登記參選後，竟然又有黨政人士出來「生雞蛋無、拉雞屎有」的扯後腿怪事發生。

然而，更重要的關鍵其實是，蔣委員是依據「個人的自由意志」，在進行「綜合評估」後才宣布不參選，那麼，這位黨政人士究竟是「代表誰」？又是誰允許他出來「放風向的『假球』」？在這個節骨眼上，真的有需要「打自己小孩給別人看」嗎？換言之，那位黨政人士的作法再次凸顯了「不怕神一樣的對手，只怕豬一樣的隊友」。坦白說，不是刻意要幫丁守中「講話」，而是根據他「七連任」的「國會實際表現」，不管是學經歷、還是國會政黨外交各方面的KPI，他的表現都是有目共睹的「真正Ａ咖」。

何況，依據近日民調顯示，丁守中的民調支持度其實已與柯文哲相當接近，試問，在這樣兩軍相爭的狀況下，究竟是這位「國民黨人士」不進入狀況？還是又刻意想做「損人不利己」的政治操作？準此，如果這位人士真的憂心國民黨未來選戰與前途的話，最重要的，難道不就是全力維持一個公平、公正、公開，且令人心服口服的黨內遊戲規則嗎？

講白了，果真丁守中真有所謂「個人魅力」及「沒讓選民有想像空間」問題的話，那麼，不是就應該在遊戲規則後，開始規劃克服嗎？哪有「『未戰』沒有『先降問題』」，竟還發生大剌剌地打擊自己可能候選人的「親痛仇快」舉動？幫幫忙，是不是Ａ咖是台北市民決定，絕不會是那位只敢躲在後面放話的「黨政人士」啊！

（作者曾任國民黨幹部，社會服務業）