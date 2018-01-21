自由廣場》下一次，台北還會這麼幸運嗎？

◎ 黃惟冰

台北市北投區十七日下午發生芮氏規模五．七的有感地震，而這也是該地區四十一年來最大的地震。所幸只是虛驚一場，並未出現任何災情。然而，這次地震也提醒我們，做為一個天災四伏的城市，台北市實在沒有輕忽以對的本錢。

二○一五年九月，英國勞合社保險集團（Lloyd’s），依據劍橋大學風險管理研究中心資料，針對全球三○一個重要城市，面對地震等十八種災害的承受能力進行評比，製作公布「二○一五至二○二五城市風險指標」報告，並把台北市列為風險最高的城市。該份報告指出，台北市在二○一五至二○二五年間，因各種災害所造成的潛在經濟損失，可能高達一八一二億美元（約五．四兆台幣），其中，有十六．三八％損失，也就是二九七億美元，將肇因於地震的發生。

其次，二○一四年，瑞士再保公司（Swiss Re-insurance）針對全世界六一六個都會區，也曾進行天災風險評估。在地震部分，台北市名列風險最高第六名，僅次於東京、洛杉磯、舊金山、大阪與名古屋。

回顧一九九九年九二一地震，震央位於南投，而當時北投區地震測站所監測到震度為五級左右，還小於十七日地震規模，但就已經造成東星大樓倒塌，八十七人罹難。試問，倘若台北市再來一次五級以上的地震，我們還會那麼幸運嗎？

事實上，國家地震中心早在幾年前便已提出示警，一旦台北地區發生六．三級地震，恐造成四千棟房屋倒塌，至於可能的人員傷亡，難以估計。此外，更嚴重的是，根據中研院評估，台北市在未來廿年內發生六級以上地震的可能性，高達九十三％。

截至去年底，台北市一共有十一萬四千棟建物，其中屋齡超過卅年者，為九萬三千棟，佔總量約八成二。換句話說，絕大多數台北市民的生活，以及台灣主要的經濟活動，都籠罩在防震係數不足的危機之下。

總結而言，我們不能因為十七日地震沒有災情，就此掉以輕心。不論中央或地方政府，乃至於全體市民，都應該未雨綢繆，加速推動都市更新進行，以及老、舊、危建物的補強或重建。否則等到災害時再來後悔，那就太晚了。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）