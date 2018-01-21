自由廣場》讚彰化柯媽媽

◎ 李道勇

報載「調職逼退休 老技工苦讀法律自寫訴狀爭權益」，提到彰化縣前和美鎮長王水川為安插他的媳婦進入公所工作，將財政課即將退休的技工柯媽媽調到清潔隊。她見到調職公文後，直奔鎮長室，聲淚俱下地懇求政風室施以援手，但都於事無補，於是她研讀相關法條，自寫訴狀，對鎮公所提出「僱用關係」之訴，狀告王水川「偽造文書」，到調查站檢舉，又北上行政院人事行政總處和監察院陳情。

終於，彰化地院認定：鎮公所應補給薪資及賠償十六萬餘元，王水川發布當事人與實際工作內容不符之人事命令，構成偽造文書，判處王有期徒刑一年二月、緩刑三年，並須向公庫繳交八十萬元。監察院也認定王水川僱用三等姻親，違反公開甄選及迴避原則，予以彈劾。

事件起因於行政院頒定國家人事精簡政策，技工、工友均「遇缺不補」，但清潔隊不在此限，所以王鎮長把財政課技工變身為清潔隊技工，等她退休後，便可補鎮長媳婦進入清潔隊工作。

一般鄉愿的想法，王鎮長只是個變通的作法，何況調動職務是鎮長的人事權，退休金也沒少給，一個小公務員又何必與官府力爭？萬一他們「官官相護」、「一鼻孔出氣」，你又奈何？

但是柯媽媽有她的執著、也有她的尊嚴，所以她拒領「清潔隊的行政事務費」，因為她從來不是清潔隊員。所以她要求把她的職位「歸正」，還給她「名正言順」的退休金。

柯媽媽十七歲就進入和美鎮公所，擔任打字員，一生奉獻給中華民國政府的她，在退休前，還維護了中華民國公務員的體制，法務部或行政院人事行政總處應該將她列入「典範」甚至推薦編入「公民與道德」教材。

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）