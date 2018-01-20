社論》急流途中 折返的風險更大

中央完全執政，改革攻城掠地，但宜蘭縣、嘉義市卻成了民進黨的「民主聖地保衛戰」。據稱，小英強調「宜蘭縣是民進黨的命根」，一定要贏。對於國民兩黨可能候選人的民調差距，有民進黨人舉例說，桃園市長鄭文燦二○一四年參選時，選前兩、三週都輸十幾趴，但選票開出來卻贏；因此，「宜蘭不管誰出線，三個月內一定可把民調拉平」。選舉瞬息萬變，鹿死誰手很難說，但今年的選舉，執政黨堪稱國事如麻，恐怕不宜過度自信。

宜蘭縣，向來不是關鍵性的選區，但是它具有相當的象徵性。宜蘭，民主聖地也好，環保聖地也好，都是民進黨綠色價值的象徵。林義雄，陳定南，他們在民進黨內外，都有明顯的價值堅持，政治作風是非分明。宜蘭縣，在民進黨的權力板塊也許不大，但是在價值板塊則動見觀瞻。此所以，陳金德代理縣長之後的政策調整，也許他在宜蘭縣選舉有其算計，不過民進黨的總體形象則頻遭物議。嘉義市，又是另一個民主故事，許家班的傳奇到了張博雅畫下句點，民進黨好不容易拿下這個選區，可惜至今沒有創造新格局。宜蘭縣，嘉義市，沒有成為民進黨完全執政的價值亮點，實在非常可惜。因為這兩個選區雖小，長期以來挺立著某種精神塑像，從而發揮著某種民主酵母作用。

民主活躍的台灣，如今選舉經驗很難重複。上述對二○一四桃園市選情的分析，疏忽了特殊的時空脈絡，那就是洪仲丘事件所引發的公民浪潮，像火柴一般點燃了社會大眾對馬政府的怒火。星星之火可以燎原，怒火燃燒到台灣各個角落，把執政的國民黨燒到遍體鱗傷，幾個國民黨的安全選區豬羊變色，桃園市、新竹市、基隆市、嘉義市便是其中著例。星星之火，由於太陽花運動火上加油，烈焰延燒到二○一六，完全執政從國民黨換作民進黨。這是台灣政治的奧伏赫變，從二○一四到二○一六累積的動能，大幅改變台灣從地方到中央的政治景觀，雖然傳統的藍綠板塊未必到達徹底改寫的地步。

主權在民意識高漲，完全執政也有風險，馬英九完全執政的收場，便是前車之鑑。從壓倒性的勝利，到崩盤式的失敗，展示著台灣的民主活力，這已經不是傳統的鐘擺效應，而是對於改革與政績的要求，人民對政府的驗收期大為縮短。小英的支持率，短期內開高走低，與此不無關係。馬英九執政八年，台灣政治體質改變最大的，也許是所謂鐵票的鏽蝕。自此以後，政治人物較難獲得只問顏色的支持，選民的認同、價值增加了明顯的自利因素。

海水退潮，才知道誰沒有穿泳褲。今天，從二○一三到二○一六的公民運動稍顯退潮，當年藉著熱氣旋飛上天的人，現在必須靠自己的翅膀滑翔。二○一四時勢造英雄者，如果腳踏實地實幹苦幹，今年就可以英雄造時勢了。反之，就要靠運氣了，而運氣很不可靠。尤其是執政黨有執政的包袱，當年選民企求的改變是否有被實現，將成為民心向背的試金石。二○一四，國民黨地方選戰失利，係中央執政不力的溢出效果。二○一八，是否會重演對換主角的類似戲碼，值得觀察。民進黨應該要有心理準備，面對二○二○的前哨戰，國民黨會極盡所能動員怪罪執政者的賭爛票。

完全執政面臨挑戰，需要回溯民意付託來突圍。二○一三到二○一六的公民運動浪潮，訴求焦點主要是：一，改革國民黨所無法改革的積弊，諸如黨產、國民年金、轉型正義、司法改革等；二，解決悶經濟下的成長、就業、所得、人口等問題，帶領台灣走出困境，讓年輕世代看到希望；三，維持兩岸互不隸屬現狀，並促使國家正常化持續向前邁進。一年多來，被改革對象不斷拉長戰線，製造社會衝突；中國則窮台、買台、繞台、擾台多管齊下；而悶經濟下的數據好轉尚未落實到人民有感。整體而言，小英猶如急流途中的渡河者，必須在相對脆弱下保持平衡到達彼岸。於是，只能勇往直前，折返的風險更大。二○一八若有挫折，更應如此。