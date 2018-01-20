自由廣場》生產力 競爭力 硬實力

◎ 林志都

工時爭議，其實凸顯的是台灣未成功產業轉型、人口老化勞動力缺乏、便利生活型態需要多低階服務業工作、教育僵化無創意等等許多因素，因此必須透過工時延長、彈性化來維持經濟與就業率。但是拘泥在工時的改動，卻也讓我們忽視了，長期以來台灣這樣的低薪長勞動時間，已經使得許多台灣人才對台灣現況失望，流向中國與其他國家。當政府積極希望招攬外國人才來台時，台灣本身的人才卻正在外流。

為了阻止這樣的趨勢，政府必須盡速改革最保守的教育領域，縮短上課時間，鼓勵創意、挑戰權威與現況，而非背誦；積極提高薪資，讓無競爭力的經營型態盡速消失，並讓員工能進入更有效率、更有競爭力、生產力更高的環境；將大部分低階服務與製造工作以自動化取代，視產業需求，引進更多白領與藍領勞工。過度集中心力在工時爭議，只是見樹不見林，同時把政府與勞資雙方都綁在對工時的斤斤計較上。

不管是勞資雙方或是政府與社會大眾，都應該體認到經濟社會現況已與過去不同：迷戀在過去的高經濟成長不切實際，因為台灣已經是已發展國家，而已發展國家應該向歐美日韓這些國家看齊學習，把握人才，教育人才，讓他們不必繼續屈就於低階低薪無尊嚴的工作，或是出走外國尋找新機，而是可以在台灣善用長才增加生產力與競爭力。這才是政府最大的挑戰。

（作者為文字工作者）