自由廣場》美國就是這麼遠

◎ 陳景安

以游擊隊式的激進街頭運動著稱，工運界赫赫有名的桃園市產業總工會（桃產總），其轄下工會「桃園空服員職業工會」，日前再次針對長榮航空的台北─美西航線，發起了抗爭活動。根據工會的說法，認為該航班已逼近人體生理極限、嚴重過勞損害人體健康、堪稱血汗等等；且指控長榮航空「未提出任何一項改善方案」、「營收新高卻未增加機上人力」，實際檢視，卻發現疑點重重。

仔細檢視工會的說法，讓人感到相當的困惑。首先，根據工會自己拿出的資料（這方面與長榮公司方提出的資料相同無誤），台北飛往美國舊金山，一趟飛行時間本來就長達約十二小時，此趟飛行任務受先天的地理限制，美國就是這麼遠，這哪是航空公司特別去壓榨組員工時。

再者，飛到美國後，再從美國飛回台北，其中間的過程，公司不僅為組員包下四星級飯店，而且其中休息時間長達廿五小時；到達美國時，是台灣時間的差不多晚上十一點，剛好可以不需調整時差就直接睡覺，睡覺與自由休息長達廿五小時後再飛回台北，飛回台北後又有三至四天的假期；更誇張的是，這個排班每個人一年只會輪值一到兩次，如果如此待遇還要被指控為「過勞血汗」，依據工會的訴求「反對過勞航班」，那筆者真的不知道，世界上的航空公司要如何經營下去，是要直接廢棄與美國的長程航線禁止飛行嗎？

而工會指控長榮航空「未提出任何一項改善方案」、「營收新高卻未增加機上人力」，比對長榮航空的回應後，卻讓人更感困惑。長榮不僅簡化了該航班上的服務、甚至讓整理經濟艙耳機的工作轉嫁給地勤人員、每班次都增派一名服勤人力、在排班上採取諸多配套措施，讓空服員返台後可以排比較輕鬆的航班等等。

若對台灣這幾年的工會運動稍有關心，很容易就能知曉：近年所知名的激進工會運動，幾乎都是由工運界赫赫有名的桃園市產業總工會（桃產總）所主導。這已由各大報章媒體報導，工運團體本身也並不諱言。這種外部工會介入下指導棋的作為，並不一定不妥，但近年的行動，已趨向一股熱血的激進化，所有成員陷入一種類似革命與進行偉大事業的精神狀態中，以「更高的大目標」為目的，把世界上的一切大小問題都打成勞資對立，不需要談判與磋商，一切都採取激進抗爭與貼標籤攻擊的激烈手段。

過勞血汗喊得震天價響，結果攤開一看，所反對的卻是「休息時間長達廿五小時，而且每個人一年只會排到一兩次」的航班，如此作為，不禁讓人啞然失笑，這合乎比例原則嗎？

（作者為股市投資人）