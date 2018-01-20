自由廣場》農田水利會回歸正軌

◎ 林靜宜

台灣農田水利會的沿革由來已久，過去埤圳灌溉需藉助民間力量，其資產既有官方出資也有民間興建，會員要負擔水費，但水資源的調度與管理又涉及公權力行使，性質特殊，有別於一般農民團體。適逢民國三十九年「臺灣省各縣市實施地方自治綱要」頒布，民國四十四年水利法修正時，農田水利會屬地方水利自治團體，但為公法人，農田水利會會長及各級專任職員視同廣義公務人員，公務機關色彩濃厚。

隨著工商業快速發展與社會結構變遷，農田水利會業務逐漸多元，包括農業灌溉、排水及土地開發等，弊端也漸漸浮出，如會長選舉賄選及派系介入、會員代表巧立名目提高待遇等使人事費用過度浮脹、工程弊案、干涉人事、主管機關無法監督、人才流失問題嚴重等。此外，過去由會員繳交水租，也因農民收入減少、災損等，漸漸主要收入來源為政府編列預算補助，因此，從民國六十年初，政府（時為國民黨執政）即開始探討農田水利會「改制」或「改進」相關議題。

為改善弊端，自民國八十二年起政府不斷修改「農田水利會組織通則」，增修會長、會務委員違反法規、章程相關處分（如撤職、選舉不當行為之刑責及罰金等）。同時，民國八十二年修法即明定行政院應於三年內，將農田水利會改制為公務機關，惟三年將屆前夕，政府仍不敵反對力量，功敗垂成，民國八十四年又修法將農田水利會改為自治體制，民國九十年索性將改制條文（第三十九之一條）刪除。改制不成，農田水利會弊端仍然存在無法解決，於是「農田水利會組織通則」中，規範會長候選人資格、什麼樣的條件下不得登記會長、會務委員候選人等條文應運而生。

農田水利會係依法推動政府所賦予農田水利事業，水資源為天然資源，屬於國家所有，水資源調度及管理應單一化，農田水利會應回歸本質，改制為公務機關，讓農田水利會改制曲折漫長之路回歸正軌。

（作者曾任職公共工程委員會）