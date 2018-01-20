自由廣場》花文之爭的穩贏與穩輸

◎ 吳一忠

拜讀黃如輝大作「只有廝殺 沒有政策」心有所感。二○一八年百里侯爭戰，進行得如火如荼，嘉義縣打得火熱，國民黨毫無動靜。

張花冠和陳明文的恩怨情仇，躍上了全國媒體頭版，兩人各支持某位縣長參選人，從插旗幟到宣傳單，由拜票到互相批判，鬧得沸沸揚揚，不論結局如何，恐怕都兩敗俱傷。

這場黨內初選，成了代理人之爭，雖然宣傳品有兩人的政見，但民眾只記得「花文政爭」，卻忘了參選人的訴求和遠景，莫怪縣民難以抉擇。

筆者和某社區理事長聊天，問他會支持哪一個人，他說不管誰出線，就等於是下屆縣長，國民黨被排除在外了。但兩人捉對廝殺，最後不管誰勝出，嘉義縣建設都會很慘，因為初選殺到入骨，以後互相扯後腿，縣政如何延續？

嘉義縣是個傳統的農業縣，工商業不發達，就業機會欠缺，人口紛紛外流，只留下老人固守祖田，年輕人都到外地打拚了。鄉下不見人潮和熱鬧氣氛，到處顯得冷清，只剩老舊的「柑仔店」和小麵攤，坐落在無人的街道上，感覺非常淒涼。尤其老年人口最多，已達到「高齡縣」的標準，也是國民平均所得最低的縣，每戶所得比外島還不如，落後與衰敗的程度，真是令人酸楚。

希望參選人跳脫兩個太陽的包袱，訴諸縣政改革，加強地方建設，創造就業機會，照顧貧困老者，幫嘉義縣洗刷老窮的污名。

（作者為榮民，嘉義縣民）