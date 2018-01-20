自由廣場》陳師孟直白戳破國家不正常

◎ 張世賢

陳師孟講求公理正義的直白個性，早就出了名，加以他是國民黨早期政要之孫，在現階段的台灣有這種深綠的「外省」人士，其言行舉止備受矚目，乃理所當然。

二戰結束後七十二年來，國民黨以極權專制手段統治台灣超過一甲子，不知發生過多少冤、假、錯案，多少人因而含冤莫白，甚至妻離子散、家破人亡，但真相至今猶如石沉大海；也有不知多少官員民代失職貪瀆，卻在官官相護下逍遙法外。而號稱職司風憲的監察院，數十位監委大多尸位素餐，難得幾位盡責辦案，長年功能不彰，幾乎全民皆曰該廢又無從廢起的此刻，陳師孟的任命實如久旱之後喜獲甘霖！

陳氏近日的談話，在正常的國家會被評為不妥，但在不正常的台灣則如空谷足音。在國民黨長期經營的龐大利益共同體裡，太多卑鄙齷齪的劣行惡跡有待發掘，太多慘遭踐踏的民眾苦等平反，陳氏的連串獅吼，踩到了該黨痛處，難怪藍媒、藍筆和藍嘴們紛紛抓狂，群起圍攻。

國民黨的惡質統治，使得台灣至今無法成為正常的國家。兩年前多數台灣人民好不容易給予綠營撥亂反正的機會，可惜綠營未能組成一流的團隊穩紮穩打，反而陷入內外交迫的窘境，令人憂心能撈能混的黨國集團再度復辟而蹂躪台灣。如今立法院的綠委難得過半，希望陳師孟的通過任命，是綠營把握歷史機遇的開端。

（作者為退休研究員）