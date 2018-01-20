自由廣場》南二都綠營白熱化

◎ 蔡銘燦

民進黨縣市長初選登記結束，南二都呈現參選爆炸，高雄四選一，台南更勝一籌，六選一，百花齊放，熱鬧滾滾。

筆者居住的府城，從前副縣長到現任立委，當仁不讓，捨我其誰。前立委李俊毅抨擊初選派系與黑金結合，形容這場初選是「有史以來花錢最嚴重一次」，質疑錢流來源。

也難怪，雖只是民進黨初選，但「南綠」版圖經過賴清德市長拓展後，已然愈加穩固。媒體預測，眾口認定，一旦通過民進黨初選，獲得提名，就等同當選。所以個個莫不以正式選戰規格來打，全力拚搏。因此，初選其實早在去年夏天，副市長顏純左辭職表態參選後，競爭就已揭開序幕。

有道是：「穩的，不如在欉黃」。以台南為例，六搶一，個個有來頭，人人不服輸，競爭一旦白熱化，就怕殺紅眼，六親不認。而初選的撕裂傷口，需要時間療癒，在面對年底藍綠對決，如何整合並團結一致，槍口朝外，考驗著民進黨的智慧。

值得一提的是，賴清德市長創下的紀錄，在歷經民進黨執政兩年多後，是否還能保有當初的榮景，不無疑問；民進黨推出多項法案造成的紛擾導致民怨，誰敢夸言，南台灣還是綠營的天下？

大意失荊州。年底百里侯之爭，民進黨若以為南台灣二都都是囊中物，就犯了輕敵大忌，如何步步為「贏」，務必審慎以對。

（作者為藥品行銷人員）