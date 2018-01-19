社論》民主與經濟的雙引擎

非政府組織「自由之家」公佈報告，去年全球自由度連續第十二年下降，民主更陷入十多年來最嚴重的危機，台灣整體評分在滿分一百分中獲得九十三分，比前一年進步兩分。自由之家主席阿布拉莫維茲指出，民主國家內部出現的挑戰助長民粹主義領導人崛起，訴諸排外情緒、漠視基本民權、政治自由；但最令人憂心的或許是美國正加速從其長期以來致力提倡、支持民主的立場退縮。報告指出，中國與俄羅斯兩大獨裁國家趁著全球民主倒退，不僅加強對內壓迫，也對外輸出有害影響力。

民主的倒退，堪稱全球化浪潮的一大意外。一九七○年代開始的第三波民主化浪潮，到了二十一世紀竟然出現反高潮，確實是世界史進入高科技、數位化時代始料所未及的發展。從二次大戰到冷戰，世界為民主自由人權而戰。「蘇東波」為代表的共黨政權垮台，一度被理解為民主價值的勝利，自此意識形態的時代宣告終結。然而劇本的開展並非如此，此後西方的資金技術紛紛進入第三世界國家，不僅沒有解構僅存的各式專制政權，反而讓他們宛如獲得新鮮的輸血而重生，最典型的例子便是中國。

一九八九，天安門大屠殺，中國遭國際經濟制裁。但經濟制裁流於形式，各國爭先恐後卡位中國機會。二○○七，金融海嘯，歐美各國實體經濟嚴重受創，中國卻因挹注大量資金而倖免於難，且扮演帶動國際經濟成長的要角，成為舉足輕重的工廠與市場。憑藉經濟快速成長，中國以特殊國情抗拒西方的民主改革壓力，中國夢的民族主義情緒日益高漲，及至今日，西方領袖甚且罕見在中國領袖面前談及民主自由人權等價值與個案。而大權在握的習近平，對內展現前所未有的強控制，國際事務的有害影響力也有目共睹。美國與中國的關係，民主自由人權已經不是關鍵詞，他國更不在話下，至於跨國企業，樂天集團、萬豪酒店，都淪為祭品。

另一個時空，台灣的民主持續前進，民主的活力略顯躁動。不過，一如「自由之家」報告，台灣的民主前進，卻處於世界民主退步的大氣候。當前的國際格局，民主固然仍是不滅的價值，但世人對經濟民生更有感。兩岸關係，中國鐵板一塊，台灣的統派卻打著民主反國家，老實說台灣的民主「軟實力」相當「軟」。民粹動員頻繁，分配正義高唱入雲，完全執政者縱有優勢，但重大政策每每綁手綁腳。當中國以國家資本與特許，打造民主國家無法複製的國家隊，台灣還在經濟慢性病榻上爭辯工時、例休、工資，如此經濟「硬實力」能對中國有多「硬」？

台灣已逐步走上民主政治、自由經濟、社會福利之路，國人也視之為國家正常化的應有之義。不過，國際大氣候風雲變色，制約著台灣的小氣候，更大的挑戰是中國與台灣力量對比的失衡。如果關起門來不顧外部環境，民主走到比正常國家還要激進，宛如喧鬧陣頭將「悶經濟」送往鬼門關，就業所得人口也不足以支撐吃到飽的社會福利，台灣真的要小心從內部自我解體。台灣需要進步，但各種進步力量不能將台灣放在真空狀態來實驗，民主必須創造利益而非空轉內耗，才能同時提升國家的軟硬實力。否則，便容易產生另外一個極端，那就是，對無效率的民主虛耗社會成本感到失望，進而認為民主不能當飯吃，民主對ＧＤＰ的成長沒有幫助，同樣是一種危險的傾向。

民主活力無法阻遏，重要的是正向引導。當今台灣的民主，從立法院到街頭都熱鬧滾滾，但衝突遠遠多於溝通，為護航而護航，為反對而反對，造成目前的民主僵局，負能量高於正能量。「自由之家」肯定台灣，二三五○萬人與有榮焉，下一步台灣必須走向成熟民主，也就是主人意識與責任意識等量齊觀，不可只享權利不顧後果。國際變局，中國挑戰，沒有均衡考量應對，激進民主或貶抑民主，都會造成台灣的萬劫不復。尤其是，維持現狀走向正常國家，需要民主與經濟的雙引擎，因為中國的謀台力道也在急速累積，現在與未來的執政團隊不得不嚴肅以對。