自由廣場》撈不到油水 棄職潛逃

◎ 鈴木百惠

日前，第十八位離開柯團隊的政務首長觀傳局長簡余晏在一月九日提出辭呈；一月十五日退出市府LINE群組；一月十六日遭柯文哲重批「棄職潛逃」，同日也馬上傳出新局長接任人選，而後在短短一週內，新局長立刻走馬上任，一月十七日議會上下立刻接到熱騰騰的新局長名片，兩任首長一退一進可以如此旋風式無縫接軌也真可說是前所未聞，而這一切看在長期熟悉市府人事運作的人眼中，綜觀陳、馬、郝三任市長任內首長分合至今，一個首長可以請辭到遭受市長親自出言痛批，此等極盡羞辱般的對待，柯市長真可說是空前了！

當選至今三年多，一級首長出走十八位，多的是鬧得滿城風雨沸沸揚揚之輩，而遭市長口出惡言的也非簡余晏一人。二○一七年十月十六日，曾被柯文哲讚為台灣阿信的秘書長蘇麗瓊於世大運後請辭，這個撐起整個世大運的最大功臣在賽事圓滿落幕後黯然離去，換來的卻是柯文哲一句「撈不到油水才離開」！此話一出，簡直是將一個終身在公部門的事務官從人品到人格乃至於品德操守通通羞辱殆盡，如此如虎之君著實難伴。

要說到柯視首長如草芥的例子一路細數還真不勝枚舉，前法務局長楊芳玲請辭遭柯批「不需要為自己離開的理由講一大堆」；交通局長鍾慧諭也因柯「多開除幾個局長交通就會改善」言論後請辭；研考會主委陳銘薰為宿舍調漲請辭遭柯暗指「EQ不夠高、臉皮不夠厚」；北捷總經理孫以濬則在議會遭柯嗆「不要睜眼說瞎話」後請辭…。整整十八位政務首長出走，多的是不歡而散不得善終，這也凸顯出柯文哲的領導風格向來都是「君無過舉」，千錯萬錯都是幕僚首長的錯。

對行政體系無知、對公務人員無情、對首長幕僚無禮，說罵就罵說換就換，若人求去則對其極盡羞辱之能事，如此領導風格如何真正為首都創造改變？如何能讓市府機器穩定運行？古有云：「君之視臣如土芥，則臣視君如寇讎」，若市長仍學不會尊重幕僚、善待員工，那麼簡余晏絕不會是最後一個出走的政務首長。

（作者為前民進黨中央青年部組長）