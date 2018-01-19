自由廣場》競選支票 七折八扣

◎ 朱正軒

政治人物為何總是做出無法達成的承諾？為何選不出讓人民滿意的總統？台灣出了什麼問題？

原因之一，便是「在野談理想、執政看全局」。政治人物在野時，經常提出高度理想性而背離實境的訴求。畢竟，唯有偏鋒的激情論述，才能感染群眾、才能吸引志同道合者動員匯聚；相對地，折衷考量的溫和訴求，就現階段的台灣輿論環境來說，總難深入人心。

直到選上後，政治人物發現輿論沒有耐心等待漸進改革，加以四年一任的選制，政府要在短時間內翻轉積習弊病，實屬不易。因而，當初的政見及承諾，總禁不起輿論的連番檢驗；但若要蠻幹兌現政見，勢必造成其他群體衝擊，而讓民意怒火蔓延。

通常，政府會採折衷漸進的路線。可如此一來，與當初政見有落差的折衷版本，總能讓反對者找出千百個不是，來撻伐這些不符合期待、背棄承諾的政策；且政府的說明，更幾乎被反對者斥為欺騙、狡辯，而無法達到政策溝通的效果。

所謂自由派、進步派，充滿理想抱負固然可貴，但獨尊單一價值，視民主多元社會中的其他價值為落後、為無知，這樣的自視甚高、如此的立場堅定不容絲毫退讓，說真的，讓自由派看起來，比保守派更加保守。

這是當前多數民主國家的政府治理難以迴避的難題，政府總是被社會上最關心政治、最有活力的政治參與者，視為背信、無能且貪圖私利，公民社會中的意見領袖普遍缺乏政治信任，政府政策推動總要面臨強烈阻力。

但願，這樣的長期紛亂，能為台灣民主打開制度改革的契機；否則，我國政府將持續困於內耗深淵，難以帶領國家前進。

（作者為議會助理）