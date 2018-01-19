自由廣場》球迷們 兄弟們

◎ 關仲佑

二○○九年，令所有球迷再次心碎的假球案爆發，兄弟象陣中失去了大部分的主力球員。

二○一三年，由中國信託贊助的華翼育樂有限公司入主，改名中信兄弟，兄弟象步入歷史。

從小支持兄弟已經十五年，兄弟象是三連霸的王者，也常是一勝難求的魯蛇，更是令人心碎的黑象。我們曾經害怕逃不過解散的命運，沒想到隔年新人小象們卻讓眾人跌破眼鏡而奪下冠軍，這一切都還是令人充滿希望。二○一三年，兄弟象還是走入歷史了，慶幸的是還留著「兄弟」與一身黃袍。兩年之間從只有一到五棒能打的貧打球隊搖身一變成為一到九棒都能轟出全壘打的「強攻」球隊，旅美的蔣智賢、高中強打詹子賢、許基宏，甚至是曾經教過我打球的林智勝都FA加入了中信兄弟。哇！這轉變真是讓人欣喜若狂，只要有兄弟的比賽，幾乎都守在電視電腦前面看著新氣象帶給我的感動。

沒想到去年下半季爆發了冰風暴，五名主力選手不明原因被冷凍，雖然跟以前一樣，靠著小象們的拚勁努力贏了季後挑戰賽，甚至總冠軍賽還在最強洋投史博威手上拿到一勝，不過跟過去的感覺已經大大不同了…

五虎將的風波延續到了季後，影射的新聞滿天飛，球團也不願意出面說明，任由風波無限擴大，一直到球員自行開記者會之後才願意出來說明，也將陣中的單季三十轟蔣智賢、外野最佳十人張正偉、陳鴻文等等七名球星以「戰力不符」的理由釋出，球團的處理方式令球迷們無法接受。

儘管當初的兄弟象不是豪門球隊；儘管當初的教主一直喊著「共體時艱」也讓許多象迷不滿，甚至也成為其他隊球迷攻擊的目標。不過洪家對待球員、對待球迷的態度完全不相同，從前幾天的新聞就可以看出來。過去象迷的萬言書還是教主親自收下的，而這次中信兄弟球迷的簽名會抗議事件，則是任由新聞把球迷寫成笑話…

是濫情又理盲吧，這大概是最符合「兄弟象」迷的形容詞了。

中信兄弟迷呢？我怕球迷們還在路上塞車，到不了球場了…

（作者從事衛浴用品業務）