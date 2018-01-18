自由廣場》談「托育一條龍」

◎ 呂建德、彭富源

近日行政院針對我國低生育率問題，拋出私幼公共化的議題。綜觀這幾年中央及地方縣市政府對於如何解決低生育率的情況，也多祭出了不同因應方案，臺中市即推出了「托育一條龍」，除了補助托育費用，更重要的是希望透過價格的管制並整合托嬰、保母及幼兒園等不同類型托育服務，構建0-6歲幼兒完善不間斷的照顧系統，讓家長能獲得平價的托育服務、創造新的就業機會。也由於講求實際的托育服務，必須送托給協力的保母、托嬰中心與幼兒園，限制了因福利遷入的幽靈人口，讓福利真正送到在臺中生活所需要的家庭。

臺中在去年成為全臺第二大城，其中年輕人口的移入占了相當大的一部份，一方面臺中提供更多的就業機會，而托育政策則成為了家長最有利的後盾。自104年至106年，送托居家托育人員與托嬰中心的幼兒自8,407人成長至106年的1萬4,718人；2-4歲就讀幼兒園人數也從3萬4,345人成長至4萬9,324人，入園率成長8.3%。「托育一條龍」所創造的就業機會也逐步成長，協力托嬰中心家數成長48%；協力托育人員人數也成長29%；幼兒園教保人員也成長了14%。

在全國公共化托育覆蓋率普遍不足的情況下，多數家長必須將幼兒送托收費相對高昂的私人機構，但托育一條龍實施兩年多來，透過公私協力的模式，充分整合既有公共與私有資源，努力地擴大托育服務供給量，也讓私部門的托育收費對家長而言不再這麼不可及。

下一階段，市府將努力開發公有場地，拓展幼托與幼教的公共化數量，讓更多的家庭可以接受平價的服務，如社會局努力爭取中央前瞻基礎建設計畫經費，設置社區公共托育家園。教育局也將善用校園餘裕空間，設置公立幼兒園與非營利幼兒園，106年至109年度預計將增設至少150班，可提供4,500名招生人數，朝公共化教保服務量達至4成的目標來邁進，同時也會妥善規劃園所的分布區域。

少子女化是我國面臨的重要課題，健全的托育制度是不二解方，但要全面擴充公共化幼托與幼教服務量非一蹴可幾，如何善用私部門的資源，協力架構完善的托育照顧服務系統，恐怕是現階段各縣市政府的當務之急。

（作者分別為臺中市政府社會局局長、教育局局長）