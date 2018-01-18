自由廣場》「跳彈」炸壩史

◎ 曾傑克

最近看到台灣有人宣稱「只要兩顆飛彈，就可把中國長江三峽大壩炸毀」，令我想起幾年前，我在PBS Documentary Channel看到的一部紀錄片，詳述二次大戰期間，英國一位名叫Barnes Wallis的飛機設計家，設計出一種「跳彈」，準備炸毀德國的水壩，以斷其兵工廠的電力系統。Operation Chastise行動在一九四三年五月十六至十七日半夜執行，英國數十架藍卡斯特（Lancaster）轟炸機，每架攜帶一枚「跳彈」，成功的摧毀了德國的Möhne和Edersee水壩，並造成一千六百人被洪水淹死。十二年後（一九五五年）這事蹟被拍成電影The Dam Busters（水壩剋星）。而「跳彈」的設計圖，存放在英國劍橋大學，被一位物理學家叫Hugh Hunt找到，並在前幾年集資重複做一枚「跳彈」，僱用一架DC-4四引擎飛機，投射在加拿大卑詩省臨時搭建的一個超小型水壩，進行實體測驗，看當年如何成功炸毀水壩，並作成紀錄片，供專家參考。（有興趣者可在YouTube搜尋、觀賞Nova | Bombing Hitler’s Dams PBS Documentary）

「跳彈」的設計與精準投射，並不簡單，但原理卻是每個小孩，特別是男孩都知道的，就是用一塊扁形的小石頭，以水平投射的方式丟向水面，看它能跳幾跳，下面就是一些的YouTube連接，有興趣的人，可前往按下連接點參考研究。

至於台灣能不能、該不該用「水壩剋星」去炸中國的三峽大壩，那是台灣總統來決定的，中國軍機三不五時就在台灣繞來繞去，遼寧號航母艦隊也三番兩次在對台耀武揚威，還有數千顆飛彈對準台灣，已經嚴重破壞「中美上海公報一中原則的基本精神」：就是兩岸中國人必須和平協商，解決紛爭的精神。美國當然不用再遵守「一中原則」或「一中政策」，如果台灣遭受中國武力侵犯，不顧台灣人的死活，台灣當然也可把中國三峽大壩炸毀，反擊回去，這種策略也可能阻止一場台海大戰的發生，甚至化解第三次世界大戰的危機。天佑台灣！

（作者為留美四十年已退休的太空工程師）