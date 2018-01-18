自由廣場》陳師孟的第一刀 搶救監察院

◎ 李道真

陳師孟在第五屆監委補提名人資格審查時表示，他若當監委，將調查「辦藍不辦綠」的司法官。

根據媒體報導，辜仲諒在二○○七年因「紅火案」，逃往日本遭到通緝。檢察官越方如隨後赴日勸辜仲諒出庭證明扁嫂在該案中索賄，並允諾不予聲押。辜仲諒二○○八年十一月返台投案，阿扁夫妻因辜作證，各被依貪污罪判刑十一年定讞。

但是，二○一一年，台灣高等法院審理「紅火案」時，辜仲諒的律師陳明及中信金法務長金延華均承認，紅火公司獲利的三億元未流進扁家，因辜仲諒擔心返台被押，才會做出偽證。

越方如因此被控教唆辜仲諒咬扁，但此案竟由「自家人」特偵組偵辦，並以查無教唆嫌疑予以簽結。對此種偵查結果，前法官陳博文律師認為特偵組的結論，稱此案沒有交換條件，沒有教唆偽證，「只有白癡才會相信」。但當時國民黨一黨獨大，陳律師大概只能徒呼負負。

筆者不懂法律，注意到二○一一年律師的供詞，辜是「擔心被收押才做偽證」。所以，此案有沒有「交換條件」，大家心中應有一把尺。

改朝換代後，老百姓對蔡總統的司法改革寄以重望。而此案公然涉及「偽證」、「司法官的可能濫權」和「官官相護」。我們期待陳師孟老師祭出對不肖司法官的第一把刀，重新調查此案，以落實轉型正義，讓濫權玩法者受到遲來的處罰，也讓垂垂老矣、即將走入歷史的監察院，重新獲得人民的肯定。

（作者為成大醫院腦神經外科特聘教授）