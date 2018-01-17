自由廣場》速立節能法 發展能源產業

◎ 蘇勳璧

民眾去年最有感缺電事件就是「八一五全台大停電」和尼莎颱風吹倒花蓮和平電塔，雖然，八一五停電是電廠管理問題，和平電廠是電網穩定性問題，但此二事件掀起國內缺電論戰，甚至成為擁核與非核之爭。賴清德院長上台提出解決「缺電」方案，今年將有大林一號機和二號機、通霄燃氣機組加入，今年預計備用容量率十一．八％、備轉容量率六．八％為「黃燈」關卡，缺電不會是問題。但是，台灣今年真的不會缺電嗎？

這幾個月東北季風使PM2.5上揚，民間要求燃煤發電廠要退場，台中市刪減中火電廠生煤許可總量達二十四％，台電預計以燃氣取代這部分缺口，但是，第三天然氣接收站計畫因環團反對使環評流會，則行政院缺電解方預計二○一九年起備用容量率要達十五％以上、備轉容量率要達十％以上目標，是否可以達標？台灣二○一九年起真的不會缺電嗎？且產業需持續成長，預估二○一三至二○三○年電力需求量是以每年二．一四％增加，台灣不會缺電嗎？

我們提問台灣會不會缺電問題，是因我們看到政府的能源規劃和防制空污方向，忽略節約能源的思考。陳水扁政府時代，從二○○六年起將全台交通號誌全部改成LED燈，此一節能作為經濟部計算省下約八十五％用電量，更帶動全國省電革命，住家照明設備換成LED燈，電費可省七分之一，台灣也成為LED生產大國。

日本在二○一四年四月公布「能源基本計畫」中，提出能源政策新方向為：集結世界的智慧，徹底實現節能型社會；發展蓄電池和燃料電池技術等分散型能源系統，開發甲烷水合物等非傳統型資源…等能源產業，為日本再創新經濟。他山之石可以攻錯，台灣要速訂節能法發展能源產業，才能降污、減碳、廢核，才有機會成為非核無煤家園。

（作者現任台中市醫界聯盟理事長）