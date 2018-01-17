自由廣場》生育率走低 問題在腦袋

◎ 林清淵

前後任政府早就看出台灣的少子化是國安問題，但卻都提不出有效對策，去年衛福部成立「少子化辦公室」，喊出生育率從一．一提升到一．六，再提升到二．一，各縣市也競相祭出優惠補助，出生率卻愈來愈低，自二○一五年起，台灣結婚對數、生育率及新生兒數都連三降，專家由去年結婚人數預估今年出生人數也將連三降至十八．一萬。為什麼知道問題，卻束手無策？

管見認為，生育率屢創新低的三原因均與教育有關：

首先，我的父祖輩為什麼創造出戰後嬰兒潮？當時物質匱乏，常常是番薯粥配醬菜，但每個家庭都擠滿小孩，他們的觀念是多子多孫多福氣，每生下一個小孩就增加一份希望，日子再苦都願意生；如今，我的兒孫輩卻推諉卸責是經濟因素，不婚、不生、不養，還把生養孩子視為負擔，真的是這樣嗎？當然不是，否則為何養寵物的人天天增，而生小孩的天天減？為何有錢買手機有閒打電動，沒閒沒錢生小孩？就只是一個觀念沒有被接受而已，政府官員卻不察。

其次，國人粗離婚率連四十年處於高標，從一九七六年的○．五○％，到去年的二．一二％，而粗結婚率從一九七六年的九．三一％，到去年的五．一八％，結婚率減半，離婚率成長為四倍，去年結婚十二萬二○一八對，離婚四萬九九七○對，等於是每兩對半結婚就有一對離婚，無法天長地久，只問能撐多久，哪有意願生小孩？

再者，同性婚姻也減低生育率。現在有許多多元性向的人選擇做自己，不認同傳統社會的家庭、婚姻價值。一九八○年代有人請願同性婚姻法制化，二○一二年起同志團體積極推動《多元成家立法草案》，去年五月，司法院公布釋字第七四八號解釋文，要求行政和立法機關兩年內完成相關法律之修正或制定，以保障同性婚姻的權利。

顯然，三個原因都與教育密切相關，家庭、學校與社會教育都關係著每個人的婚姻與家庭價值，少子化議題只見衛福部不見教育部關注，成效當然不彰。

（作者任職營建業，台中市民）

觀念不改 不生依然

◎ 王清德

面對少子化威脅，政府七年投入近五百億元，但國人生育率不增反減，甚至跌回六年前水平。少子化問題日趨嚴重，投入與產出成反比。政府、社會及家庭均應共同正視。

四十多年前，國人生育率偏高，人口快速增加，「兩個恰恰好，一個也不少」之口號，相信六十歲以上的朋友還記得吧！當年生育第二胎，衛生所家庭計畫人員隨即登門曉以大義，拜託不要再生育。想當年，大家養兒育女視為天經地義，甘之如飴，一個接一個生，天倫之樂無窮盡。

曾幾何時，人口政策大翻轉：政府花大錢拜託生育，仍然束手無策。如何對症下藥，值得深思。

持平而論，早年農業社會需要勞動人力，當然鼓勵生育，「多子多孫多福壽」，因此人口大量增加。然而，一家五、六口，食之者眾，以當年國人平均所得與今之比，我們的長輩們不也走過來，繼起宇宙生命？

歐美西風東進，「個人主義」潮流所趨，「養兒防老」思維漸漸淡薄，國人視生兒育女為壓力與負擔，寧可結婚也不願生。政府除了津貼補助、廣設公托、私幼公共化及補助私幼外，吾人傳統倫理道德觀念，尚待政府用力推動，以及社會媒體、學校廣為宣導，尤其要從家庭教育做起。

（作者為退休公務員，台中市民）