自由廣場》電廠煙道通天然氣接收站

談善用LNG捕捉二氧化碳

◎ 呂錫民

當人們正在為節能減碳殫精竭慮之際，利用液化天然氣（LNG）氣化所產生的冷能，進行二氧化碳捕捉／液化，具有環保、節能、產業三贏之效。

液化天然氣通常儲存在溫度-162℃、壓力0.1MPa的低溫儲罐內，需經過氣化程序轉化成氣態天然氣，方能作為終端使用者進行氣態燃料的應用。在氣化過程中，巨大低溫冷能會被釋出。若能將冷能回收再利用，不僅可降低對環境的破壞，並可減少氣化過程的操作成本。其中，LNG冷能液化二氧化碳已被商業化，一公噸LNG冷能約可液化一公噸二氧化碳。

根據能源局二○一六年統計資料，台灣火力發電廠整年排放二氧化碳占全國二氧化碳排放總量的廿八．一一％，實質上台灣的火力發電廠具有很大的減碳潛力。同時，台灣三座液化天然氣接收站：永安廠、台中廠、觀塘廠，分別距離台灣三大火力發電廠：台中電廠（第一）、大潭電廠（第二）、興達電廠（第三），不到十公里。

如能將電廠煙道氣進行前處理程序，再引進液化天然氣接收站內，則可利用LNG氣化冷能捕捉二氧化碳，並將其液化成液態二氧化碳。所捕獲的二氧化碳，除了可售給相關產業，進行二氧化碳再利用程序之外，發電廠本身也可獲得碳權，做為未來發電廠擴建之用。

未來國內如有明確的二氧化碳應用與需求，LNG冷能所大規模液化的二氧化碳，將可提供諸如化工產業所需的高純度二氧化碳原料，除了大幅提升冷能應用效率之外，並可創造額外經濟利益，朝二氧化碳零排放目標邁進，創造節能減碳、降低成本、增加利潤等三贏之局。

（作者曾任工研院能源與環境研究所研究員）