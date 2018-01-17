自由廣場》重要但不急迫的國安議題

中國啟用M503航路之問題界定與因應對策之建議

◎ 盛仰正

中國近期未經與我協商片面啟用M503航路，因M503是國際航路，國際民航組織（ICAO）不願在兩岸政治議題上得罪中國，故不願涉入的態度不難理解。筆者擬先界定問題，再分別於國內、國際層面談因應對策。

一、問題界定：民航局副局長何淑萍指出，M503航路航班飛行高度在二萬八四○○英尺，但因W122航路飛往福州、W123飛廈門，M503航線上的飛機下降時若天氣不佳、遇特殊狀況，只要往右偏即可能靠近馬祖、金門，與我國籍航班會有衝突，所以已請航管單位密切注意中方引導航空器，如有航空器接近我方空域，我方航管單位將立即向中方航管單位抗議，請其航管單位持續呼叫該航空器飛離，以維飛安。

台灣智庫諮詢委員董立文表示，M503等四條航路極大壓迫台灣空防的縱深，也就是壓迫台灣空防領域及反應時間，建議政府在國防安全上，除了「重層嚇阻」之外，未來還要建立「牽制防衛」。

也有學者提出減少兩岸航班做為談判籌碼。個人以為，M503航線問題應界定為飛航安全問題並隱藏領空安全之隱憂，對應方式應侷限於國安層面，不適合外擴到經濟層面。如以減少兩岸航班或甚至停航等手段做為談判籌碼，在中客不來的情況下不但起不了作用，還可能招致兩岸間人流物流中斷的情況，使台灣經濟陷入困境。M503航線問題雖有潛在國安隱憂，但相較於中國軍機及軍艦繞台，威脅性較小，故應界定為重要但不急迫的國安議題。

二、因應對策之建議：

（一）國內層面：

Ａ以其人之道還治其人：請民航局研議同樣在接近台灣的海峽中線附近規劃新航線的可能性。

Ｂ增加我方軍機及軍艦不定期巡航次數，以顯示我方捍衛國家安全及領土完整之決心。

（二）國際層面：

Ａ藉M503航線問題和中國軍機軍艦數次突破第一島鏈繞台為由，要求美方重視兩岸軍事失衡問題，提供台灣先制戰略型武器，包括F-35戰機、戰區飛彈防禦系統等。

Ｂ敦請日本共同捍衛台海區的國際航線，除納入美日安保的防衛區外，也建議做為美日聯合軍演的突發事態的模擬項目之一，以確保日本在亞太區的石油生命線及人流物流的綜合安全。

（作者為台北市台日經貿文化交流協會台日關係研究中心執行長）