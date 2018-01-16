蔣經國幽靈盤桓在台灣上空，仍然宰制了人們的心靈。三十年了，台灣的民主化一邊跌倒、一邊尋覓，但國家台灣化未盡完成，這種權力幽靈現象是病理的根源之一。不脫離蔣經國幽靈崇拜，台灣不會有真正的民主化、新國家。

蔣經國原本是中國國民黨黨國體制解構，定置民主化、台灣化，最有可能實踐的掌舵人。可惜，他在美麗島事件，關鍵性的鎮暴不只未能阻擋台灣在民主化的追尋，露出殖民專制本質，反而失去他在台灣政治發展上真正正面取向貢獻。

作為繼蔣介石之後，唯二的獨裁者之一的蔣經國，特別受到殖民性黨國體制權力人物的崇拜。有人著書，以「意外的國父」美言兩蔣，帶有一種期待，但未必是。兩蔣死後，遺留一些不能面對民主化的遺民，也成為台灣在自我認同的難題。這對流亡群落的在地轉化新生沒有助益。

李登輝、宋楚瑜、馬英九的身上都存在著蔣經國的政治基因。李取蔣的「我也是台灣人」作為政權台灣化的令諭；宋仿蔣的勤走籠絡，吸納為自己的基盤，為權力謀；馬則印記蔣特務頭子的一面，卻讓人看破自戀手腳。三人相互之間的矛盾除了台灣vs.中國，也有權力爭逐的衝突。

民主化以後的台灣，仍然極端崇拜蔣經國，顯示戰後以來黨國化教育、大眾傳播毒害之深。這也是台灣難以邁向國家正常化的重要原因。這樣的原因存在，又如何實踐轉型正義？余光中曾在蔣經國逝世時，以「親愛的朋友／辛苦的領袖／慢慢地走」，餘緒仍在，就是例子。

黨國從反共走向親共、媚共、附共，除了「中國性」因素，大多只是政治權力作用。失去對台絕對統治權力的許多黨國之民，不願面對「國家」的台灣化，寧可向「中國」乞伏。這樣的心態是存在的，而且難以克服，似只能期待世代的變化。蔣經國仍留下沉重的包袱，他原有力力挽狂瀾，卻只讓黨人走向鄭成功後人之路。

崇拜蔣經國就是崇拜獨裁，這是戒嚴加上造神運動留下來的黨國情結。有人以開明獨裁恭維蔣經國，口蜜腹劍，算什麼開明。台灣人要嗎？一群中國國民黨蔣體制的權力侍從之徒，想從蔣經國的權力幽靈得到加持，不知今朝何朝，今夕又何夕？徒然讓人訕笑。成事不足、敗事有餘而已！（作者李敏勇，詩人）