社論》中國的「網路精神勝利法」

在中國武力及經濟崛起之路，併吞台灣，取代美國而稱霸全球，是「中國夢」的兩大目標。現實上，由於台灣絕大多數人民不願與它共為一國，中國乃軟硬兼施，千方百計對付台灣；過去幾天，包括萬豪（Marriott）酒店、達美（Delta）航空、Zara時裝等國際企業，因網站把台灣列為國家選項，被迫道歉。這一事例，顯見中國在以商業利益脅迫外商之外，還正使出精神勝利法，試圖從網際網路的虛擬世界「統一」台灣。

這幾家公司在國家選項把台灣列入，天經地義，台灣本來就是對跨國企業開放的市場及往來對象。正因如此，全球最權威而著名的美國中情局《世界概況》（The World Factbook），也在國家選項把台灣列入，提供實用的調查統計及評比。按其排名，台灣出口居全球第十六位，進口第十九，以購買力計的國內生產毛額（ＧＤＰ）第二十三。中國也許經濟崛起，要把台灣抹殺，不免一廂情願。

中國在網路企圖「統一」台灣，本身就是笑話一場。這個國家，已連續三年在非政府組織「自由之家」的網路自由度排名全球墊底，它控制網路訊息、侵犯網民權利的程度，舉世最嚴重。一個半月前，它在浙江主辦世界網際網路大會，以「促進開放共享」、「攜手共建網路空間命運共同體」為主題，連中國網民都看不下去，惡評如潮，直言「有如太監討論性生活」。

果然，在當局以「傷害了中國人民感情」、「不尊重中國主權」為由強迫萬豪等跨國企業道歉之際，中國網民立即發現，在網路世界，中國的業界其實不分國有、民營，也在網路把台灣列入國家選項。從網路購物平台淘寶網、餐飲業者「海底撈」到國營的中國郵政、中國國際航空、南方航空，甚至它的官方稅務局、工商局，都把台灣企業當作外國企業處理。同樣地，中國新興益智網路節目「百萬贏家」直播，十三日也出現「（藝人）王祖賢目前定居在哪個國家？」問答，把台灣、香港和加拿大並列選項，引來官方干預。

萬豪的事例顯示，中國打壓矮化台灣，即使網路世界也不放過，且擴及外商，迫使業者為了商業利益而屈服。這就足以凸顯，在共產黨的字典裡，沒有「政經分離」這一套，也不分真實與虛擬世界。在中國對付台灣的工作中，政經文化社會都是它利用台灣民主進行活動的領域。它鎖定十大目標，每年至少投下百億元進行統戰滲透；強迫台灣食品銷往中國標示「台灣區」，都是類似行徑。

事實上，在網路世界對付台灣，只是中國建立網路極權體制的一環。在習近平主政以來，北京當局對網路控制的嚴厲與範圍，大為提升，「網路長城」越築越高。尤有甚者，它正透過科技控制人民的行為，積極建立全面「社會信用系統」，每個中國人和每家企業都將被監控評級，更凸顯了它已讓自己人民及世人不安的極權本質。

中國網路極權的做法惡名昭彰，不僅網路自由排名世界最末，德國駐中大使柯慕賢（Michael Clauss）還曾批評這是中國自我封閉，外商不滿，必將傷到自己。最近馬雲旗下的螞蟻金服收購速匯金（MoneyGram）案，因美國公民有身分被辨識的資安風險，美國官方基於國安疑慮駁回，就是一例。

面對中國的網路打壓矮化，台灣沒有不積極回應的道理。以往，有些國際網站把台灣強加為「中國的一省」，不論是我外交部的官方抗議，或民間主動交涉要求更正，都會有相當程度的正名效果。畢竟，中國的網路霸權尚未成氣候，文明世界不吃它那一套，台灣更絕無束手不反擊的奢侈。

約一百年前，中國作家魯迅著有《阿Ｑ正傳》，主人翁常使出阿Ｑ精神自我陶醉、安慰或解嘲；其中的精神勝利法，具體表現於欺善怕惡，柿子挑軟的吃。一個世紀後的中國，主政者阿Ｑ精神不改，無視台灣人民抗拒其併吞圖謀，仍在網路世界強行「統一」台灣。台灣可與人為善，但絕非軟柿子，面對祭出「網路精神勝利法」的中國，必須與它周旋到底，讓現今的阿Ｑ以失敗收場。