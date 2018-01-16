自由廣場》（北社論壇）台灣國際地位與制訂「台灣基本法」

◎ 蕭曉玲

上個月，在修改公投法前夕，美國在台協會理事主席莫健突然來台並拜會立法院。立法院隔天馬上通過「狗籠」公投法修正案。詭譎的過程和結果，反而讓國人在氣憤中明白，台灣住民自決要怎樣提出主張，要向誰主張。

我們先來釐清，為何一個AIT理事主席可以有這麼大的權力，左右台灣的公投法修正？這要從二次大戰後的各項國際條約談起。

中國國民黨一直欺騙台灣人：台灣主權依照「開羅宣言」劃歸「中華民國」。但是，「開羅宣言」只是一篇沒有任何國際領袖簽名的新聞稿！怎麼可能有此效力？

二次大戰後，和台灣主權歸屬有關的國際條約是一九五一年的「舊金山和約」與一九五二年的「台北和約」。「舊金山和約」中，只提及日本放棄台灣、澎湖，而沒有明訂放棄給哪一國；「台北和約」承襲「舊金山和約」的規定，限制了中華民國取得較「舊金山和約」內容更大利益的可能，排除了中華民國在與日本簽訂的和約中，取得台澎主權的可能性，況且該約隨著日本與中國建交而失效，也就是說，台灣自從「舊金山和約」生效之後，就成為美國的軍事佔領區（地位等同於琉球），差別僅在美國沒有直接統治台澎，而是委託蔣介石當代理人。

一九七一年的聯合國二七五八號決議，以中華人民共和國取代中華民國政府在聯合國的席位，蔣介石政權處境變得很尷尬，美國於是訂定「台灣關係法」，將中華民國稱呼為「台灣當局」，台灣的真正佔領者還是盟軍統帥─美國。莫健的到來，毫不避嫌地干涉台灣內政，逼民進黨政府通過「狗籠」公投法，讓我們終於徹底明白這一點！

所以，不論鳥籠或狗籠，都不是台灣人的公投法，我們沒有義務遵守，「中華民國憲法」也一樣。台灣人需要的是一部能夠保障台澎權益的「台灣基本法」。這部基本法必須是在「舊金山和約」以及「台灣關係法」的架構下，秉持聯合國憲章，保障住民自決原則和基本人權，讓台灣人民可以決定自己未來的法律。

我們卑微地懇求美國政府，特別是「大總督」莫健閣下，我們需要的是能擺脫中華民國枷鎖的「台灣基本法」，我們要當這片土地真正的主人，同時建立一個台灣人自己的國家，一個名叫「台灣」的國家。

（作者為台灣北社理事，台灣教師聯盟理事長）