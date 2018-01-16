自由廣場》飛彈突擊艇的戰爭法疑義

◎ 王悅年

近期傳出國防部將打造六十艘四十五噸級飛彈突擊艇，搭載兩枚雄風二型反艦飛彈，在台海防衛作戰中扮演不對稱作戰的「螞蟻雄兵」。不過消息曝光後即受到各方懷疑，前日更有媒體報導國安會不認同這項構想。海鷗飛彈快艇除役後，國軍之所以將後繼艇排水量放大至一八○噸級，就是因為技術上遇到一些困難：

一、鋁合金船體並非正規軍艦首選，無法擔負反艦飛彈頻繁發射後的後座力造成金屬疲勞；因為鋁合金其熔點低、韌性低的劣勢，使得船體損管大幅受限。

二、台灣海峽終年海象不佳，蒲氏五級風以下日子天數極少，這樣的突擊艇會受到氣候牽制，耐航性、續行性都不佳，搖晃過大不僅讓裝備無法有效運用，更讓艇上官士兵服役環境相當惡劣。

整體而言，縱使不對稱作戰是國軍主要戰術之一，但不可過度偏廢，目前海軍已有卅一艘光華六號飛彈快艇，沱江艦計畫也會有十二艘，其他海軍艦艇也都配備反艦飛彈，兵力間透過高低搭配，以及岸置部署的海鋒大隊，就台灣海域防衛範圍來說已經足夠。若國防部對海上載台有進一步需求，其實只要跟海巡署協調，在各式海巡艦艇上預留戰時加裝各式武器裝備的空間和線路即可。

更重要的是，據媒體報導，飛彈突擊艇「外型採用漁船或遊艇的造型，藉此混淆敵軍」，此舉或許符合「奇襲」之效，但偽裝成民間船隻卻重重違反戰爭法規範，以下簡述之。

現代戰爭法最大帝王條款即是將戰爭行為限縮在武裝部隊間，不讓戰火蔓延至民間。因此一九四九年通過的日內瓦第四公約─關於保護國際性武裝衝突受難者之附加議定書第五十二條明文規範「民用物體不應成為攻擊或報復的對象」；另外為了訴求公義性，第三十七條則是配套條款：「禁止訴諸背信棄義行為以殺死、傷害或俘獲敵人」，換句話說，戰爭法直接否決了將軍艦外型設計為漁船或遊艇，雖然我國並非日內瓦公約會員國，但戰爭法制早已成為普世價值，台灣千萬不可踩到紅線，這也是我們與中國最大差別所在的價值。

（作者為義務役軍官退伍，台北市民）