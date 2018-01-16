自由廣場》非關陳師孟

◎ 施孝文

一位綠營朋友昨天瘋傳數則陳師孟的新聞給我：「陳師孟：國民黨撥2千兩黃金給王惕吾創辦聯合報」、「立院審監委陳師孟：上任後將專辦打綠不打藍的法官」、「陳師孟：若依正常程序來看陳水扁沒貪汙」、「陳師孟：司改國是會議最該討論扁案」…。興奮之情都快跳出頁面了！只是，我總覺得怪：民進黨不是一直主張廢除監察院嗎？現在只因為蔡英文提名人選之中，有一位像陳師孟先生這樣的諤諤之士，就不再主張廢除監察院？所以，以前說的都是在騙人？

請不要誤會，我非常敬佩陳先生這位溫文儒雅又直言敢言的「老綠男」，數年前還去過他和師母開的「綠逗豬式會社咖啡廳」。我今天質疑的是民進黨，不是陳先生。質疑的重點是，除了前面提到的，民進黨到底說話算不算話之外，還有，別說甚麼廢監察院要修憲巴拉巴拉的，很簡單：在國民黨的抵制之下，監察院曾經停擺三年半，也沒怎樣，順勢繼續停擺，就像廢省／精省一樣，為何不行？機構疊床架屋，又被拔掉牙齒(https://tw.appledaily.com/new/realtime/20171026/1229217/)，就算陳先生真的查出哪個法官、哪個藍營大官貪贓枉法，又能怎樣？當年王建煊甚麼龍頭鍘、虎頭鍘，喊得震天價響，後來鍘了誰？別忘了他卸任監察院長前，還數度發言主張「監察院關門，國家大吉」、「此時不廢更待何時」。

可以說，廢監察院是有藍綠高度共識的，民進黨立委今天對監委提名審查，真舉得起贊成的手？人無誠信不立，黨無誠信不舉！想想吧！

（作者現任教職，桃園市民）