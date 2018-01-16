自由廣場》《青年時評》補提名進去中和一下？

◎ 羅鉦
民進黨長年主張廢除監察院，如今卻補提名十一位監察委員，還將人事同意權案排入立法院臨時會，不僅遭對手陣營譏為「昨非今是」，支持者也頗不諒解。柯建銘說監察院已被「馬友友」們霸佔，儼然國民黨的附隨組織，「當然要補提名進去中和一下」。此言無疑自打嘴巴。監察院固然有許多舉措未超越黨派，阻礙新政府改革進程，但指控現任監委偏袒，不守中立分際，解決之道竟是派「綠友友」們進去，試圖「中和」黨派色彩，豈不正犯了自己口中的不守中立之誤？
去年三月補提名記者會中，監委被提名人趙永清說，他已做好成為「末代監委」的心理準備。這是另一種解釋，說民進黨補提名監委是為了執行「終結監院」的任務。但此說同樣不通，監院的存廢屬憲政層次，再多的監委認同廢院，也無法合力將監院關門，還得靠國會及全民公投修憲為之。趙永清是留美政治學碩士，曾任兩屆國會議員，不會不知道，他這麼說，很可能是獲蔡英文總統或其他層峰的機宜面授，可以理解為係政府即將修憲廢院的政策風向，趙等人被賦予的任務是「善後」而非終結。問題是，這次補提名屬「繼任」，新科監委依法只能做完第五屆原任期，即二○二○年七月底卸任，以現況論，已不可能在剩餘的區區兩年半時間內凝聚全民共識，走完廢監院的修憲程序。如果事未竟成，是否還要提名第六屆監委「繼續善後」？如果提名，一屆復一屆，何時能達成廢院目標？如果不再提名，則這次補提名的正當性何在？
欲廢監院，「擺爛」可能是最佳解方。陳水扁前總統執政時期，因國民黨杯葛監委人事案審查，監院曾空轉達三年半之久，期間國無大恙，雞犬不驚，政治與社會活動照常運行，當時民間便出現監院如同「雞肋」，可廢之以節省公帑的呼聲。蔡總統何不借鑑往事以權變？如今補提名十餘位監委，反向壯大監院陣容聲勢，日後該院人聲鼎沸，搶佔媒體版面，政治影響力日漸擴大，豈不是跟廢院初衷背道而馳嗎？請政府三思。
（作者為國立政治大學教育學院研究生，新北市民）