自由廣場》從童子賢挺技職看問題

◎ 蔡政雄

上週媒體報導，和碩董事長童子賢對於科技大學重新設立五專學制與師徒制，表達強力支持(https://www.mirrormedia.mg/story/20180109fin002/)，並表示技職復興將能培育真正符合產業需求的人才。童董事長對技職的重視，相當程度代表了企業界普遍的心聲。日前蔡總統談到終結青年低薪五個辦法，也包括了「提供青年職涯諮詢與訓練」。技職教育越來越受重視令人欣慰，筆者願以個人親身經歷職訓領域略抒己見。

國內唯一天然資源就是人力，而培訓產業所需為數最多的技術人力，除各級技職學校科系外，另一條捷徑就是職業訓練。各國的作法略同，即立法賦予企業自行培訓並負擔費用，視同投資設備一般，並由業界自行管理運用。大型企業附設訓練場，中小企業則由同業公會彙辦，如日本的僱用促進事業團等。國內企業以中小型為多，迄今仍由政府的職訓中心扮演共通性技術人力培訓的主要任務，民國七十年進一步在中央設立職訓局統籌辦理，兩年後完成的職訓法第二十七條，即有企業提撥費用辦理訓練的條文規定。

目前的問題癥結有二：一是並非由業界自行辦理，因此無法適時、適量因應所需。建請實施職訓法，選擇較為迫切的行業開始，運用就業安定基金，僅需業界配合專業人力及提供設施，由業者、政府及專家學者等組成管理委員會，適時改進再逐步擴大。

二是勞動部組織改造時，竟將僅有的職訓中心弱化為就服機構的訓練場，業務因而浮現斷層、供需失衡及變質為社會福利的一面等弊害，主要為訓練業務多數委外，以致技術層級較高者如銲接即欠缺辦理單位，產生斷層，其餘如烹調等則與產業關聯性較低，甚至逐漸變質為社會福利的一環，因為時數達一定標準者得以領取津貼。嚴重的是主管機關專業的缺乏，如統一規範學術科課程時數比例為三比七，不分職類性質如營建或電子等差異性，其餘不須贅述。

癥結中的癥結，在於職訓屬性的專業與實務。早期如筆者尚有技術人員任用條例得以進入政府機關服務，如今該條例已經廢止；現行主管機關不具此等專業知識，卻手握行政與經費雙權，能不慎乎！

（作者為勞委會北區職訓中心主任退休，曾任企業訓練組組長）