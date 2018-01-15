自由廣場》（澄社評論）法治的國家

◎ 曹添旺、李宗穎

常常聽到有人說台灣是法治的國家，頗有晉身文明國家而沾沾自喜的味道。姑且不論台灣是不是國家，要達到法治（Rule of Law）的境界，須具備那些條件？首先，國會立法需要周延完備，若是法律漏洞百出，或是太鬆達不到嚇阻作用，或是太嚴苛導致窒礙難行，都有問題。再者，行政部門應該落實執法，包括資源和人員充足，執法人員的專業度夠，才能毋枉毋縱，不然，法立得再好，也是白搭。最後，如果執法過程有爭議，不得不走訴訟途徑，司法單位的獨立、公正與客觀就很重要。法治的目的在伸張正義、保護弱勢，上述立法、行政和司法只要任何一個部門沒有善盡責任，就不能號稱是法治的國家。

那麼台灣有法治嗎？問這個問題好像多此一舉，大家不是依法行政嗎？果真如此，為何亂象叢生？是執法不力，或是法本身出狀況？簡單舉幾個例子做說明。最近國安局逮捕中國留學生周泓旭，起訴後輕判一年兩個月，罪名是發展組織，企圖顛覆政府，後來又搜索約談新黨發言人王炳忠等四名證人，事後無保請回。國安法無法嚴辦匪諜，無法確保國家安全，這個法不知在幹什麼？再者，每天的媒體報導幾乎都有酒駕撞死人的新聞，這些酒駕肇事者幾乎都是慣犯，雖然有規範酒駕的法規，似乎也只是聊備一格，裝飾用而已，根本無法防制酒駕。其他如礦業法和環保相關的法規，好像也有異曲同工之妙，名為規範，實為放縱。銀行違法最重只罰一千萬台幣，高級主管也沒有刑責；幾年前的黑心油事件，一位農夫向地方政府檢舉數十次，都沒有回應，明顯是行政部門怠惰。

法律刑責太輕，一來達不到嚇阻作用，二來無法事後還被害人與社會一個公道，甚至變相鼓勵犯法，形同合法贖罪。應該參考北歐國家，罰款根據當事人的財產罰一定比例，愈有錢，罰愈多才對。若涉及人身傷害或危害社會、國家（如企圖武裝顛覆政府或嚴重破壞環境等不屬於言論自由範疇）有刑事責任的犯罪，更應從重量刑且不得假釋。當然，若是台灣司法不大幅改革，以上也僅屬於空談。

台灣到法治的國家還有一大段距離！

（作者分別為東吳大學經濟系教授、成功大學經濟系兼任助理教授）