自由廣場》國造潛艦的前車之「艦」

◎ 吳人中

報載台船將打造二千噸級潛艦，預定二○二五年成軍服役，雖然目前戰鬥系統─所謂「紅區」裝備有待敲定，構型亦尚待確認，但從蛛絲馬跡來看，其實已呼之欲出！

去年十一月中，於國防大學理工學院舉辦的「第二十六屆國防科技學術研討會」中，即邀請海軍造船發展中心人員演講「載具需求分析與概念設計」，且有相關論文「柴電潛艇設計之研究」發表，看來，國造潛艦應是要往瑞典「哥特蘭級」Gotland Class（Type A19）發展了！

哥特蘭級（下稱「哥」級）為瑞典考庫姆（Kockums）公司設計製造的常規動力潛艦。是世上第一艘裝配絕氣（AIP）推進系統的潛艦，人員操作精簡，其優異性能曾租借予美國用於反潛演訓，算得上相當符合我國的需求。

但「哥」級的噸位（水下一千六百噸）與台船宣布不盡相同，戰系裝備亦有出入，這就不得不讓人要提醒本案的相關設計、測試人員要謹慎，別蹈了澳洲的前車之鑑─澳洲自一九八六年起發展潛艦自製計畫，正是與該廠合作「哥」級的前型「西約特蘭級」（Vastergotland Class），放大成三千噸，並命名為「柯林斯級」（Collins Class）─隨後即發現如：潛艦大軸軸封設計不良導致滲漏、螺旋槳振動問題、供電系統不良…等諸多瑕疵，最終於廿年後，二○○六年成軍，已較原計畫多付出近三十億美元（折合台幣約九百億），而在服役後不到十年，二○一四年，澳洲政府即提出了汰換計畫。

瑞典當初承諾將經由軍購案技轉，讓澳洲最終能將自製率提升至七十％；如今看來何其可笑。而這個數字，與報導中的「加強和外來潛在商源的溝通工作…順勢推動整合工作…確保建立『七十分』能量，後續再逐步提升」又何其雷同！「國造潛艦」除了上述技術問題要謹慎，更需思考如何整合國內研發、產業能量，以確保「自主國防，完善後勤」之可能。

（作者為陸軍少校，台北市民）