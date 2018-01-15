自由廣場》回信賴院長：那些紅包以外的事

◎ 陳竹上

行政院一月十一日公布「賴院長給全體公務人員的一封信」，解釋為何元月未見加薪，信中表示：「加薪預算必須等立法院審議通過後才能動支，我們會在立法院臨時會中積極溝通，讓一○七年度總預算順利通過，屆時加薪三％額度即可回溯至元月份薪資裡，也讓全體軍公教人員在農曆過年前，都能加添彩頭喜氣。」對於這份從納稅人或下一代而來的紅包，筆者未感喜氣，與院長分享心情如下：

一、民主法治國家，雖然完全執政，權力依然分立，立法院對於預算案依憲法仍保有完整獨立的審查權，可以凍結或刪除，行政院不宜提早對外宣告「紅包即將入袋」，反而需要讓同仁理解：縱使預算沒過也應該尊重憲政體制。

二、來信提到加薪是為了：「一、感謝同仁的付出與努力；二、帶動民間企業一併加薪以刺激經濟成長。」然而，多數軍公教人員的薪級制度，只要未到頂級且表現正常，每年已可晉薪，這是民間企業未有的保障；至於帶動民間加薪、經濟成長，自您去年九月上任宣布迄今，成效如何？依照行政程序法第七條：「行政行為採取之方法應有助於目的之達成。」如果成效不彰，如何說服立法院買單？

三、認真傾聽軍公教的心聲，加薪未必是第一志願，勞逸不均、賞罰不明、行政怠惰下的有志難伸，可能都比薪資重要。曾有年輕檢察官跟我分享：「寧可減分案三％，不要加月薪三％」，藉此改善過勞，把案子辦好。目前的作法是愈高薪的加愈多，未能反映貢獻，反而擴大不公。

四、軍公教加薪與物價上漲一樣，不會降回來，是一條每年二百多億的不歸路，它的排擠與負面效應不容輕忽，例如：目前許多單位已經都遇缺不補，公立大學更需要自籌部分加薪預算，財務因此更加拮据，更不敢進用新人；此外，私立大學未必跟進，加上「玉山計畫」又只為公立正教授額外加薪，一再破壞「教師待遇條例」力求公私立不脫鉤的精神。

五、以上許多問題，都與台灣的超低生育率攸關，這是世代剝削的結果。本次加薪，扣除保費、稅捐等，每月大約多數百或一兩千元。您來信共勉安居樂業、生生不息、均衡台灣等願景，是否會因此更能實現？公務團隊如果先天下之樂而樂，如何贏得民眾信任？這些擋人財路的建言，該由掌權者自覺，還是繼續由人微言輕的教員狗吠火車？

（作者為高雄師範大學通識教育中心副教授）