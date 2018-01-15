自由共和國》陸裕黎／避免「台海內海化」夢魘成真

陸裕黎／前空軍軍情處副處長

國內各大媒體五日紛傳中共於片面啟用M503航路北向航線，再度引發立院及各政論節目名嘴關注及撻伐，近年「台灣海峽成為中國大陸內海或台灣海峽內海化」論述屢見不鮮！當然，眾所皆知，今日兩岸總體軍力差距雖不容小覷，惟是否真如部分人士所言，國軍禦敵無方，台灣海峽已拱手出讓成為中國內海？

中共曾於一九五八及一九九二年對外發布「關於領海的聲明」及「領海及毗連區法」等宣告，載明我現轄台、澎等各外離島全域均歸屬大陸主權行使範圍。然自一九四九年國府遷台迄今，本島暨各外離島主權仍為我國所轄，更是我政體實質存在且中共治權未及之最佳佐證；筆者日前撰文曾述及親歷我空軍戰備偵巡範圍由早前大陸沿岸十五浬，因兩岸情勢轉變而限縮至海峽中線以東範圍，即便中共擅自啟用海峽內各爭議航線，就現有情監偵能量，結合日夜間全時戰備的地面警戒機、防空飛彈陣地及本島周邊海空域巡弋機艦，國軍掌控台海全域絕無懸念，這也是共軍機艦迄今未能突入本島周邊，僅能於官媒顯現機組員遠眺本島山巒照片之傲人成果。

M503航路雙向通航及附屬Ｗ航線開通，其政治意涵筆者不再贅述，就實務面而言，明顯有混淆我軍防空識別及壓縮戰機活動範圍用意。若然民航機以航線天候不佳為由，或藉故申請偏航至中線以東，即影響我軍各項演訓課目，因而造成空中接近事件或肇生任何飛安事故，恐將引起軒然大波，中共當以此為由對我多生事端，我方如何究責？

近期中共航路開放及相關軍事行動，的確可視為落實「台海內海化」作為，結合共軍近年大量新造艦機服役、頻密穿（飛）越周邊國家的周邊水道執行演訓，其真實意圖不僅止於「台海內海化」，而是放眼將第一島鏈以西全域內海化，達成共軍「軍事行動自由」目的。另觀察中共官媒近期披露新購四代半俄製蘇35型戰機已完成出海演練，翼龍Ⅱ及翔龍等長程無人載具次第加入作戰序列，大幅增強共軍戰力；反觀我方建軍備戰作為，雖有經國號戰機完成性能提升、F-16V戰機出廠等可觀處，然囿於國防預算規模，未來已知的海空戰力獲得期程似不及日、韓及東協等國現有披露項目。面對日益頻密的共軍艦機往來於台海周邊，另於年內可能發生無人載具以我戰機無法企及之高度突入海峽中線以東空域、投入如殲20、蘇35等新型戰機參與繞島行動、艦機協同於本島周邊演訓等作為，或將使國軍各部師老兵疲。籲請國安高層應以前瞻眼界研議反制策略與建軍規劃預應並授令，俾使國防部和各級將士據以遵循，冀避免未來中共將「台海內海化」夢魘成真。