自由共和國》高仁山／政府應提升南台灣創新創業資源

高仁山／台經院南台灣辦公室主任

蔡英文總統曾於就職演說上提及「新政府將打造一個以創新、就業、分配為核心價值，追求永續發展的新經濟模式」；二○一七年底更通過「外國專業人才延攬及僱用法」，欲藉以引入國際專才，可見政府強調突破人才流失逆境以及追求創新及區域均衡發展的企圖心。

台灣整體人才嚴重流失問題引發國內外關注，連中國對台策略從過去的三中一青（中小企業、中南部、中低收入、青年人）調整到目前的一代一線（青年一代與基層一線），都處處依據南台灣發展困境、年輕人沒有舞台與低薪等問題提出政策誘因，在在反映台灣軟實力快速削弱與區域發展失衡事實。

台灣5+2計畫是國家全面產業轉型與創新升級的戰略，創新創業的扶植為方式，人才是引燃改變的根本。人才匯聚之處方能對產業創新帶來連鎖刺激與效應。然而我國各項發展資源長期偏重北部地區，造成南台灣產業轉型發展前景不明、缺乏就業機會、薪資行情低落等問題，使中南部與北部地區在人才競逐上呈現欲振乏力。

南台灣城市正處於產業轉型與升級的關鍵期，如何突破人才短缺成燃眉之急。以我國創新創業環境為例，南部地區缺乏發展資源致人才空洞化的問題從創業空間、創業資金以及活動辦理機會初步窺見。

創業空間的發達與否對初期延攬本外籍青創人才具有指引效果。我國自一九九七年起推動公民營機構設立育成中心，以場地提供、技術研發、媒合創業資金或產學合作等協助，驅策各地新創事業發展與留才。政府公開資訊顯示，北部（大台北、新竹與桃園）的公民營育成中心及Co-working space約有七十三處，台南與高雄加起來總共二十三處；二○一七年經濟部核定全國共六十八家育成中心接受補助，其中，北部二十九家、南部十九家。南部公民營創業空間規模與資源皆不及北部地區，不利產業攬才、青年就業及企業升級轉型速度。

此外，科技部（創新創業激勵計畫）、行政院國發會國發基金（創業天使計畫、直接投資及創投投資）以及近期由行政院金管會領導成立的創新創業基金等為當前公部門扶持新創事業重要直接金融管道。當前創新創業直接金融渠道以北部為重心，鮮少重視南部創新創業產業發展特色與需求，市場對年輕族群與高端人力吸引力不足，造成新型態事業缺工嚴重，產業聚落的形成難度加劇。

另一方面，創新創業活動過於集中北部辦理，造成南部創新創業生態的國際能見度不足。創業競賽與相關會展活動是鏈結國內外創新創業資源與跨國人才交流的平台，對舉辦城市發展創新創業有行銷、宣傳，加速國際能見度的機會。高雄近年會展產業興盛，具備辦理國際大型會議、展覽及活動的能量，可惜由於舉辦城市集中於北部，會後北部地區坐享地利之便，無論是新創環境導覽或新創企業參訪等活動，國際曝光及企業網絡擴建的機會皆高於南部地區。

南台灣處於產業轉型進行式，新形態事業與高科技產業為引領升級轉型的火車頭，高科技園區的設立，人才庫（talent pool）貧脊抑或是具指標性的活動不足皆將影響人才流動與遞補。資源公平分配的實現本就難以存在，但政府可做的是探索造成區域發展失衡的原因，從再分配的過程中，以財政、政策等方式，將創新創業資源往南遷移，使不同城市在發展的競合過程中，一同將國內整體創新創業市場做大，從根本與全面實現國家產業升級。