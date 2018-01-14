自由廣場》你有毛澤東 我有蔣經國

◎ 愚工

國民黨打經國牌，藉著紀念蔣經國逝世三十週年音樂會，美化蔣經國的貢獻，就像習近平全盤肯定毛澤東，全盤肯定蔣經國。

在中國，全國中小學的歷史課程今年改了。原先把文化大革命十年，定位為「文化浩劫」的說法改為「艱辛探索與建設成就」，於是「文化浩劫」被美化成「艱辛探索」。而配套的說法是把「毛澤東錯誤地認為黨中央出了修正主義，黨和國家面臨資本主義復辟的危險」的敘述中「錯誤」二字刪除，變成「毛澤東認為黨和國家面臨資本主義復辟的危險」。這等於否定了鄧小平「毛澤東功過三七開」的說法，而全盤肯定毛澤東，這種變化與「習近平要師承毛澤東路線」的傳言相呼應。

對內，毛澤東透過文化大革命清洗了所有他看不順眼的革命夥伴，卻波及數千萬無辜人民的生命，同時採取「寧可人民吃不上飯，也要發展核子彈」，「不要褲子，只要核子」的強軍政策，高嗆「不是人民怕美帝，而是美帝怕人民」，描繪「中國夢」凝聚人民的「愛國意識」，對外則發動「抗美援朝」加入韓戰，及與前蘇聯在珍寶島軍事衝突，展現陰狠手辣與窮兵黷武的性格。

路線雷同，習近平透過整肅貪腐，清洗了江澤民的勢力與看不順眼的紅二代夥伴，以犧牲人民言論自由，箝制上網瀏覽範圍，封鎖反對的異見，最近更以多到令人生疑的次數，要求官員要「忠誠」，要求軍隊要「聽黨的話，服從黨的指揮」，要求改制後的武警部隊要「聽黨的話，維護政權的安定」，同時描繪「中華民族偉大復興」的「中國夢」，凝聚人民的「愛國意識」。對外則沿著日本、台灣及南海各國海岸炫耀武力，尋找碰磁機會，製造事端，展現毛澤東似的陰狠手辣與窮兵黷武。

（作者業商）