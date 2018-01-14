◎ 黃榮文

台大校長遴選結果管中閔出線，卻爆出其兼任台哥大獨董的秘辛。這原本沒什麼，政府官員卸任後，出任「高薪門神」的酬庸性獨董所在皆是；問題出在台哥大副董事長正是台大校長遴選委員會（遴委會）的委員之一。

管中閔是否事先在候選人資料中填列該兼任職務，因台大已封鎖相關資訊而無法得知，但可以確定的是，他並未在面對遴委會發表政見時據實以告，申請該遴選委員必須迴避。法理上，管中閔的當選應屬「自始無效」，但他卻一副不以為意的樣子，更在事件被揭發後一週才辭去該獨董職位。這種風骨，台大前途堪憂。

類似事件其實已有先例。二○○八年馬英九競選總統，爆出他隱晦擁有美國綠卡；一開始馬矢口否認，堅稱「全家人皆無綠卡」（女兒都是天生的美國人，當然沒有綠卡）；證據確鑿後改為瞎稱「綠卡久未使用自然失效」，還借助美國官員迂迴為其背書。

國內大學中，候選人為求順利當選校長，毫無知識份子風骨，該當揭露的資訊未揭露，或無所不用其極的案件甚多。屢見不鮮的是：兩位候選人皆登記參選，初選過後，其中一位退選，將其「人脈」全數移轉給另一位聲勢看好者，讓他順利當選，再酬庸地命其擔任副校長；看似並無不法，但此種類似「分贓」的行徑，他們心中掛念的是如何提升學校的學術地位、創造優良的學習環境？抑或只是個人的名與利？

知識份子道德淪喪，如果未能整頓改進，則風行草偃，上行下效，台灣前途令人擔憂。

（作者為大學兼任教授）