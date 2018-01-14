自由廣場》電線桿噴出的夢幻

◎ 呂清夫

最近國片輔導金再度引起注意，政府的善意固然可以理解，但有學者認為，要救國片先廢掉電影輔導金再說；有的評委更跳出來說，應該拿一些輔導金出來鼓勵觀眾進戲院看國片，因為拿過輔導金的國片往往叫好不叫座。近日榮獲文馨獎的台電大樓有七件公共藝術，也前後出現過官民兩極化的意見。

兩年前新聞報導，台電大樓要花天價設置公共藝術，引起媒體與立委的撻伐，新聞的標題是「公帑不花可惜？台電虧損擺一邊，豪砸5300萬設裝置藝術」，批評的理由是台電虧損嚴重，民不聊生，哪有閒情逸致去搞藝術，記者更質疑有的作品把電線桿上上顏色就算公共藝術嗎？有位立委還說，現在居然還搞這種「有的沒的」，藝術家聽了可能會吐血。立委好像沒有搞清楚狀況，台電之所以設置公共藝術，必然最近有一些重大工程在做，這些工程總額應該有五十三億元，所以必須要拿一％經費去做公共藝術，台電人員也表示他們是依法行事。

上個月，台電的這批公共藝術，居然榮獲文化部文馨獎，成為二十年來第一個獲獎的國營事業；文化部在舉辦文馨獎頒獎典禮時，鄭部長還肯定投入文化藝術活動的企業，其中台電大樓「低碳」開放空間改造的公共藝術計畫獲評審團獎。台電表示，這批作品蘊涵著藝術家綠色能源的創意及友善環境的善意，該計畫還響應台北市「二○一六台北設計之都」。

關於記者質問的「電線桿上上顏色就算公共藝術嗎？」原來是因為沒有進一步觀察，因為該作品並非普通電線桿，而是將電線桿翻製成的五支銅鑄作品，並結合造霧噴頭，所以不僅上上顏色，更重要的是它會噴霧，這些電線桿本來是樹木，樹可藉由光合作用吸收二氧化碳，排放出氧氣，所以《台電月刊》說，電線桿噴霧，可以說是回到之前有生命的「樹木」。每當「樹木」呼氣時，會間歇的噴出霧氣，並將電線桿群包圍在夢幻之中。

至於民眾看到上述電線桿噴霧作品時，是否會想到樹木在呼氣也是個問題，因為藝術表現不會有標準答案，大致上應該會覺得好玩，但既然是得獎的藝術作品，而且錢多作品多，單單好玩恐怕不夠。評審團應該有些評語或得獎的理由，說明藝術性在哪裡？台電並未提出相關訊息，因為單單「低碳」並不完全是藝術的特質，綠色能源的創意也未必等於藝術的創意！

（作者為大學教授）