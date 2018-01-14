自由廣場》台灣大學 台哥大學

◎ 吳鳴聲

管中閔在爭議中當選台大校長。一位在國民黨任職期間，擁有黨籍的政務官，動輒失言或漫不經心來面對社會爭議，這看在曾任台大校長的傅斯年先生眼裡，是否會相當憤怒由這樣的人出任台大校長。如今又被爆出管中閔先生是台哥大獨立董事，與遴選委員台哥大副董事長關係複雜，台大的傅鐘精神似乎業已崩壞。

去年，台大才因為前校長牽涉學閥與掛名爭議，即使校內聲望頗高仍被迫去職。如今，迎來一位黨國背景出身，政商關係深厚，又不知與商界關係迴避的人出任校長，傅斯年精神還能在台大留住嗎？

傅斯年治校時期，大力改革台大校務，為了讓學生安心，更隨時至教室旁聽開除不用心教學之教授，讓風雨飄搖的最高學府得以轉危為安。尤其是在四六事件時傅斯年那句，「若有學生流血，我會跟你拚命」，其力擋警察血洗校園，不畏權威的精神更是台大學風開放的重要象徵。

反觀管中閔，兼有台哥大獨立董事，年薪千萬，又與台大校長遴選委員有利益關係，仍不知迴避。管爺聲稱自己沒有隱匿這個身分，當選隔天就辭職。然而，他從未在遴選中自揭與企業的關係，按照法規，請辭獨董屬於公司重大事項必須公告，若如管爺所言，為何台哥大沒有公布這項訊息。

直到一月十二日上午才收到管中閔辭呈。一月五日週五當選，整整一個星期沒有絲毫表態，是不是媒體未踢爆，就打算渾水摸魚過去？到底還有多少獨董與營利事業身分沒有揭露？

管中閔在任官期間，每當面對民生議題的質疑，回應也官架爺們心態。聽到有人民因為經濟不好自盡，怒斥「連我都想自殺了」！這種冷酷無情心態，實不為一官者所該有的心態。國家都難治，何以大學校長？

台大近來風波不斷，許多人很懷念傅斯年給台大立下的諸多精神，若是傅斯年看到當今的管爺校長，豈能不心痛！建議教育部趕緊組織調查委員會，徹查遴選過程中還有多少不知迴避之情事，也請管爺知所進退，留給台大最後一絲尊嚴！

（作者為台大學生）