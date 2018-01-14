自由廣場》健保署如此折磨病人

◎ 張勳慶

衛福部中央健保署在去年磨刀修理民眾領藥不吃亂丟惡習後，今年方開始又搬出全民健康保險法第四十三條規定，計劃把實行廿三年之久的看病部分負擔（目前四級約五十元到五百元），從定額制改成定率制，健保署稱因為出現一年有高達數百次的檢驗王、抽血王，嚴重侵蝕健保經費，所以將透過改由定率去嚇阻。

從市場原理這就是以價制量，有如汽車燃料費從隨車改從隨油去課徵，但健保署高官在規劃此一調整時，有否考量國內已經進入高齡化社會，離超高齡也不遠了。這代表靠棉薄透勞工月退金又或者吃低利率本金利息過日子，但本身或老伴都有一項慢性病纏身，得遵照醫囑定期回診，和一生服藥與檢驗者龐大。那一下子部分負擔從定額改到定率，若無慢性病患免除規定，那採累進次數計算下，等於在先前要受到自付一定比例藥價徒增開支外，不到數月又要乖乖回診，卻口袋越來越空，看的越多心情更苦，這會不會導致有些病患為了家中開支，選擇能拖便拖不去就醫，最後造成在家因不用藥，有如慢性自殺人間悲劇。

健保署宣稱，因為有人把繳納每月健保費，當成吃到飽去逛醫院，所以才要依法把部分負擔改成定率制。但回問題本身，何時全民健保也搞連坐法，只因健保署無能無法掌控，財團醫院要猛撈健保經費，醫師要衝量，就把目前能照顧大多數的定額制廢掉。而且健保署不是先前便大打廣告，要民眾簽署並支持電子病歷，其中一項便是可減少重複用藥和檢驗，醫師只要看雲端資料便可看到近期檢驗和病患領藥資料，那何以在有此功能下會出現檢驗王，這根本就是制度破網百出，卻要守規定病患硬拉去幫忙堵住漏洞，非法容易合法難，連生個病都得遭加稅懲處。

（作者為文字工作者）