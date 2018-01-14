自由廣場》德國僵局 歐盟危機

​◎ 梁崇民

德國是歐洲第一大經濟強國，但自從二○一七年九月廿四日國會選舉之後，深陷政治泥淖之中。梅克爾（Angela Merkel）所領導的第一大黨基民黨（CDU/CSU）雖然維持領先局面，但只獲得一千五百多萬張選票，在德國聯邦下議院總席次七○九席之中只獲得二四六席（33%），創下二次世界大戰後（1945-2017）七十二年來最差成績。前歐洲議會議長舒爾茲（Martin Schulz）所領導的社民黨（SPD）亦只獲得九百多萬張選票，在德國聯邦下議院之中獲得一五三席（20.5%）屈居第二。令人跌破眼鏡的是反移民的極右派另類選項黨（AfD）異軍突起，獲得近六百萬張選票（5878115），獲得一五三席（12.6%）一躍成為第三大黨。

儘管國會議員席次大減，梅克爾在去年九月國會選舉之後積極尋求連任，希望能夠儘快與其他政黨組成聯合內閣。在初期階段，梅克爾試圖與舒爾茲協商再次組成左右大聯合政府（GroKo/Grand coalition），但社民黨認為過去參與大聯合政府不利社民黨，導致選票流失，因此拒絕加入大聯合政府，寧願選擇扮演監督者（在野黨）的角色。

在此情況之下，梅克爾只好轉而尋求與綠黨、自民黨組成所謂的「牙買加聯盟」（Jamaica coalition）。牙買加國旗顏色為黑黃綠三種顏色，因此「牙買加聯盟」意指基民黨（黑）、自民黨（黃）與綠黨（綠色）三黨所組成之聯合政府。但三方經過八週的艱辛談判後，終因移民、能源等議題「立場非常不同」，無法達成共識，而於二○一七年十一月十九日午夜宣布談判破裂，使得德國一度面臨必須在二○一八年一月重新舉行國會選舉的困難選項。但幸運的是，二○一七年十一月三十日，在德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）居間協調之下，基民黨和社民黨最後終於同意再次坐上談判桌，重啟談判。經過六週馬拉松式的協調談判之後（尤其是最後一天的徹夜談判和妥協），雙方終於初步達成共識，簽署長達廿八頁的協議文件。

目前德國已超過一百多天，處於消極無作為的看守政府狀態。二○一八年一月廿一日，基民黨將在波昂舉行臨時黨代表大會，投票表決是否通過梅克爾的大聯合政府方案。如果梅克爾能夠順利說服一部分持反對意見的基層黨員，德國可望在二○一八年三月出現新政府，解除德國政壇自從二戰以來的空前危機。德國長期無法組成新政府，導致重大政策停擺，尤其是在國際舞台上，德國的能見度和影響力在最近幾個月幾近於零。德國政治僵局，不但造成德國內政和外交的停滯，也導致歐盟躊躇不前。如果德國能夠擺脫不確定因素而順利組閣，對危機重重的歐盟而言，也將是一個大好消息。

（作者為巴黎第一大學國際關係博士，輔仁大學教授）