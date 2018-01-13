社論》「蔣經國民間形象」

馬英九在國民黨演講指出，蔣經國對台灣有四大貢獻：一，推動十大建設；二，解除台澎戒嚴；三，開放大陸探親；四，力行勤政愛民。而十大建設促成台灣經濟升級；解除戒嚴帶來民主改革；開放探親促成兩岸和解；勤政愛民端正台灣政風。蔣經國的一生功過，到底跟馬英九的認識有多少差異，翻閱被蔣氏政權刺殺的劉宜良（江南）著作《蔣經國傳》，便可以略知一二。幾十年來，有人拚命將蔣經國神化，有人因距離產生美感，與當時的真實存有相當的距離。其實，蔣經國有其辯證，不宜用上半場定論下半場，也不宜用下半場來定論上半場。

或許，蔣經國的是非評斷，隨著時間拉長會更清晰。就以馬英九說的四大貢獻來說，所謂的解除台澎戒嚴，戒嚴本是蔣氏政權的傑作，對台灣人民跨族群地戒嚴三十八年才解嚴，這樣還稱之為貢獻，不無黑色幽默的味道。而所謂開放大陸探親，也是蔣氏政權對帶來台灣的特定族群，尤其是眾多並非自由意志來台的老兵，在反攻大陸神話徹底破滅之後的歉意，那些流離失所、家破人亡者，恐怕寧可不要有這種貢獻的機會吧。比較值得一談的，倒是十大建設與勤政愛民。這兩項當然是蔣經國的亮點，但是，釐清歷史脈絡比一味歌功頌德，更值得現代國民思考。

蔣經國的是非評斷，隨著時間拉長會更清晰。就以馬英九說的四大貢獻來說，所謂的解除台澎戒嚴，戒嚴本是蔣氏政權的傑作，對台灣人民跨族群地戒嚴三十八年才解嚴，這樣還稱之為貢獻，不無黑色幽默的味道。（資料照，記者王敏為攝）

蔣經國，蔣介石，有相同之處，也有相異之處。馬英九說到，蔣經國在青少年時期留學蘇聯，「學習共產主義思想與政策，再去列寧格勒的托馬契夫中央軍政學校深造」，「一度因為蘇共的路線之爭，與父親決裂」。兒子曾經左傾，父親法西斯，或許，這樣的思想淵源，有助於蔣介石的「硬威權」演變為蔣經國的「軟威權」。不過，此一背景分析，仍未能完全解釋後來的蔣經國路線。蔣經國走出自己的路線，包括十大建設與勤政愛民，不論是主動或被動為之，客觀上有龐大的外在壓力使其不得不然。時代在變，同時改變的還有決策模式，「軟威權」增加了上層溝通、基層宣導，尤其善於拉攏群眾，以抗衡黨內大老與黨外菁英。

一九七一，聯合國大會決議，「中國代表權」由中華人民共和國取代中華民國。蔣氏政權的中國正統，受到極為嚴重的衝擊。而一九六九就職的尼克森，早已著手與北京關係正常化。受此影響，一九七二，中日搶先建交。一九七二，蔣經國出任行政院長；一九七五，蔣介石去世。上述內外時間表說明，蔣經國時代的揭幕，正好是中華民國外交雪崩期，「排我納匪」成為國際政治務實主義的主調，蔣氏政權的合法性基礎備受挑戰。為了鞏固權位，蔣經國的最大課題在於，轉變蔣氏政權在台灣的合法性論述。於是，過去的「反攻大陸」，逐漸轉型為「革新保台」，創造了拖延本土化的緩衝時間。

一九七三，石油危機，蔣經國從「經濟」下手，推動十大建設，帶動台灣脫離全球性衰退，進而成為亞洲四小龍之一。一九八○年底，新竹科學工業園區完工。一系列的經濟優先，讓台灣融入民主經濟集團，人民生活顯著改善。蔣經國經常下鄉，接觸民間基層，訪查生產現場，同時發掘人才，所以至少在經濟決策與民間需求比較貼近，企業發展則與政治扈從魚水難分。憑藉經濟成就，國民黨在逐步開放的各級選舉，常能獲得多數選民的支持，雖然奧步也不少。很順利地，國民黨的統治論述，從捍衛中國正統，轉移到聚焦斯土斯民。隨著中產階級擴大，黨外運動興起，政治改革也進入議程。「三民主義統一中國」是口號，「不接觸、不談判、不妥協」是行動。蔣經國的內在動力，似乎意在為蔣氏在台灣留下優雅的背影。

馬英九指出：三十年來各項民調都顯示，中華民國歷任總統中，經國先生始終是最受人民愛戴的一位。此一評論，不能遺漏環境制約：威權時代，總統是屬民的大家長；民主時代，總統是頭家的公僕。或許反過來解讀，更有說明性；那就是，勤政愛民是表演政治，但他入戲到令人有感，政治強人、親民作風的「蔣經國民間形象」，因而在市井小民對領導人的期待，起了難以抹滅的型塑作用：從經濟民生到就業所得，從改善家境到向上流動，至今被民眾視為領導人的首要之務，從這樣的基礎出發進行的改變，也才是台灣社會性格所放心的「在安定中求進步」。就此而言，至少李登輝比馬英九更像是蔣經國的得意門生。至於小英總統，當然不可能認同蔣經國的全部，但仍須謹記，不少國人仍會用他留下的某些標準來檢驗她。