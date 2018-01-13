自由廣場》公投潮來了？

◎ 吳昱賢

時代力量、社會民主黨，不約而同對於現今《勞基法》修正案，提出「公投複決」的想法，認為透過直接民主的公投方式，才能避免代議政治和民情走向不同。前陣子轟轟烈烈的各項議題中，包含年金改革的孫文學院和反年改團體、同性婚姻的護家盟、中正紀念堂轉型正義的藍天正義聯盟等各類利益團體都提出以「公投」來決定政策走向。甚至國民黨也提出地區性的「反恐污公投」，來操作空污嚴重的議題。

這一波「公投潮」是因為在去年（二○一七）十二月通過，最新版的「公投法」修正。不僅大幅的下降投票、連署及通過門檻，在適用項目上，法律的複決也可為公投題目。若成為第一件台灣通過的公投複決案，更有著指標性的意義。這也就是為什麼各政黨、利益團體都蠢蠢欲動。然而，重大政策通過公投，真的能夠解決問題嗎？

政府在政策的制定中，有時需要扮演著利益重分配的角色，像是社會福利、健保等；有時需要扮演著限制性的角色，像是制定排廢標準、限制塑膠袋使用等等。一個政策的產生，必定會有一方，甚至是多數人的利益受到損害。然而，政府必須未雨綢繆，事先了解可能產生的危機，並在多數大眾無法理解前，先行制定政策帶著社會前進。

並非勞基法的修正沒有問題，上述提到的許多議題也有許多值得討論的空間。然而，現今許多利益團體和政黨，在議題的倡議、與政府的溝通上受阻時，就試圖以提出「公投」來解決問題。這樣的行為模式無助於政策的討論與溝通，因為社會上確實存在著兩種以上的聲音。而現在政策之所以有爭議，就是這些聲音並沒有溝通、互相了解的管道與機會。

因此，在尚未窮盡所有溝通機會前，就試圖以公投作為問題解決之方針，只是加深各方的對立與社會的紛爭而已。不論是政府、政黨、乃至於各個利益團體，都應該持續以不同的角度溝通，而不是一味地喊出「公投」來解決問題。

（作者為台南大學行政管理學系學生）