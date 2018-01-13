自由廣場》如果沒有蔣經國

◎ 林修正

許多國民黨人紀念蔣經國逝世三十週年，想藉由蔣經國促進國民黨團結，拉高人們對國民黨的支持。但蔣經國的存在卻是國民黨及全體台灣人悲哀人生的重要原因。

以反攻大陸為藉口，建構戒嚴體制，以培植蔣經國接班，就是一九四九年，蔣中正在做的事情。

從一九四九年杜魯門派第七艦隊協防台灣，既保住台灣安全，也間接證明台灣無力反攻。隨後的中美協防條約，限制國民黨在台澎金馬調動軍隊的自主權，一九五八年的金門砲戰，又逼國民黨放棄反攻大陸。這些都可以證明所謂武力反攻大陸，根本就是謊話。

沒有辦法反攻大陸的戒嚴體制，就是縱容蔣中正獨裁來培養蔣經國。沒有蔣中正，蔣經國有甚麼機會掌大權？孫立人事件、吳國楨事件、雷震事件等冤案，都在打擊親美、民主勢力，尹仲容貪污案在搶陳誠的經濟權，吳振瑞的「高雄青果社舞弊案」是打擊蔣宋美齡（當時的總裁徐柏園是蔣宋美齡的人，事件發生後，徐柏園下台）。這些都是為私利而打擊政敵，影響政局甚巨的大案，且都有蔣經國的影子，甚至一手操弄。

或有人認為沒有蔣經國，就沒有台灣的安定與後面的繁榮。中國會赤化，大部分認為國民黨腐敗是主因，不是匪諜。蔣經國主持的保密防諜，避免匪諜滲透云云，後來很多都證明是冤案。更進一步說，沒有蔣經國，台灣僅是複製國民黨在中國的統治模式，孫立人、吳國楨、雷震等人都能夠活得很好。而當時的台灣比中國進步非常多，也少受戰禍，能夠發展得比中國更好。我們也從來沒有聽過戒嚴是經濟發展良好的保證。

從經濟體制來看，國民黨的戒嚴體制僅是在保證他們壟斷經濟資源得到保障，對經濟發展反而不好。在世界經濟發展史中，沒有看過那種低效率的公營經濟體制是一國經濟發展成功的保證。共產國家的經濟發展落後就是明證。

當反攻大陸是謊話，戒嚴體制不應存在時，台灣早就應該施行民主。

緬懷蔣經國，是他的獨裁？他的白色恐怖？還是他給國民黨獨佔政權的利益？

（作者為中州科技大學副教授）