自由廣場》價值選擇不計成敗

◎ 林世嘉

第一四二屆世界衛生組織（ＷＨＯ）執委會（ＥＢ）將於本年一月二十二日至二十七日召開，呼籲台灣政府必須把握此機會，積極推動友邦及理念相近之國家，於執委會中提案，要求ＷＨＯ幹事長邀請我國參與第七十一屆世界衛生大會（ＷＨＡ）。

ＷＨＯ執委會由三十四名會員國代表組成，身負向ＷＨＡ提出建議、擬定ＷＨＡ議程等重責大任。當前我國友邦多明尼加與史瓦濟蘭，以及諸多理念相近國家如日本、加拿大均為執委會成員，如能爭取上述國家共同為台灣發聲提案，即便不敵中國動員的反對勢力而遭否決，也能增加台灣被排除於ＷＨＡ一事的能見度，喚起國際的關注，以爭取我國參與ＷＨＡ之機會。

推動友邦於執委會提案，不僅切合ＷＨＯ捍衛健康人權之核心價值，更是累積我國推動量能的重要機會。首先，台灣八年來的觀察員參與對於雙邊與多邊之衛生貢獻皆受到許多友好國家的肯定，若再度因中國以政治因素為由成為防疫漏洞，不僅是違反當前ＷＨＯ幹事長Dr. Tedros重點政策「全面健康覆蓋」之精神，更與ＷＨＯ意欲彰顯的人道信念相互扞格。

其次，我國雖於二○○九至二○一六年之間得以觀察員身分參與ＷＨＡ，卻於二○一七年遭遇中國強行阻撓而中斷。雖然友我國家於去年給予前所未有的支持力道，然而若不持續發聲推案，於ＷＨＡ中平靜八年的台灣議題恐逐漸遭其他國家淡忘。執委會乃為全球衛生界關注之重點，會議甚至透過直播擴及全球各地。我方不應再保守觀望，而需主動出擊，把握執委會作為累積推動量能的平台，令全世界知道是哪些國家讓台灣二三○○萬人民的生命與健康權利成為政治角力的犧牲品！

因應今年更加險峻的壓力，若僅是沿用去年策略，於ＷＨＡ期間推動二對二辯論，不僅恐讓我案淪為形式，更使人民懷疑外交打假球！去年烏克蘭代表團針對ＷＨＡ選出俄羅斯籍代表為主席一事表達嚴正抗議、衣索比亞公民團體也於會期內表達對於新選出的Dr. Tedros之不滿。於ＷＨＯ會場，人人有權捍衛立場，不應以破壞和諧與秩序為由，要求民眾接受退縮與妥協的作風。

推動友邦於ＷＨＯ執委會提案，是價值選擇而非計較成敗。呼籲我國外交部門，不應放棄任何提升台灣能見度與議題量能的機會，即便最終我案未能通過，每一次的提案、辯論與表決，均是為台灣的國際參與留下紀錄，更為形塑國際能見度與國際壓力增添助力。

（作者為台灣醫界聯盟基金會執行長、前立委）