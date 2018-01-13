自由廣場》等待加薪不如自己加值

◎ 江培群

二○一七年底，隨著醫院參訪行程去了日本，並與旅行社領隊有機會深談。這位資深、專帶日本團的領隊除了帶團外，也會帶一些朋友委託的日本特產回台，並在台僱請一位專門處理配送、收費等事務的員工。當問起待遇時，他語帶保留的表示：只是處理雜事，並不會太高。當話題打開後，他不禁抱怨起台灣的低薪狀況，並提及碩士畢業的兒子因待遇低，正考慮赴日本就業，但想到當地上班族的爆肝情況又有些卻步。

根據瑞士洛桑管理學院（ＩＭＤ）發布「二○一七年世界人才報告」及國發會資料顯示，台灣年輕人因低薪、過勞、前途茫茫，使得大量人才外流；這已是個普遍且嚴重的社會問題，一般小民都可以診斷出來。然而我們有試圖改善這現象嗎？還是擔憂自己子女的低薪，卻吝惜於替員工提高待遇。

我們是否也曾為自己爭取過加值的機會？或許醫師的養成過程，可給予一些借鏡。原本醫學院（包括：醫、牙、藥、護、營養、復健等科系）的教育過程就像職前訓練，除了學科學習外，畢業前均有時間不等的實習作為職業銜接。證照的門檻當然提供了一定的工作及待遇保障，然畢業後進入住院醫師階段，雖在勞基法下有工作與加班（值班）時數的保障，仍須不斷地利用閒暇時間自我學習、準備報告，還要通過專科醫師、次專科醫師考試才有機會晉升主治醫師；即使是主治醫師（已無勞基法的工作時數保障）仍要為病患、研究繼續爆肝工作，看看柯文哲市長的工作態度就可窺知一二。其實醫院內各職業別都是如此，我們會抱怨、會期待政策及制度改變，更會在超越勞基法保障下為自己加值而努力。

去年底蔡英文總統表示，將透過鼓勵企業及保障最低薪資等方法來改善低薪現象，也藉由職涯諮詢、訓練，讓年輕人有更多職涯的選擇機會，更設法減輕其生活負擔。當政府已準備好政策時，您還停留在批評政府所下的處方，還是願意趁此機會為自己加值？

（作者為嘉義基督教醫院腎臟科主治醫師）