自由廣場》難忘特務頭子巡視獵物的身影

◎ 施明雄

日前國民黨前頭人馬英九，應邀在他們的中常會作專題演講：「經國先生與我」，紀念他們的恩人蔣經國逝世三十週年。小馬哥細數兩人之間的回憶，高度肯定他的頭家，因馬留美回台灣即擔任小蔣總統的傳譯，爾後入閣任部長，選台北市長、台灣總統，仕途一帆風順，當然要歸功感恩小蔣的提拔；而小蔣的人選，必定要有赤膽忠心思想純正猶如忠僕般聽話順從奉承的言行態度。

蔣經國可說是國民黨被中共八路擊潰，敗退到台灣實行長達三十八年戒嚴令後，全面掌控特務糸統強力迫害白色恐怖受害者的特務頭子，即使他在眾多黨外民主前輩敢衝敢拚，不怕死刑不怕坐牢下，在他臨終前，宣佈解除戒嚴令，讓他蔣家得以在新政府民主自由尊重人權的體制下，避免被「鞭屍」的慘景，但是他在我坐政治牢獄時，巡視牢房耀武揚威肅殺的身影，迄今使我難忘。

一九六二年晚秋，我已經陷進台北市青島東路三號警總軍法處看守所三個多月，牢房狹小囚人多，炎夏幾乎熱死的季節終於悄悄溜走，可是黝暗的牢房內，每星期二或五，天未亮的時辰，不時有判死刑的難友，被抓雞鴨般地挾往刑場，每逢有難友就義日，牢房內，整天都會瀰漫一股無形的愁鬱霧團，難友們臉容行動顯現悲戚遲鈍的神色。

有那麼一天，整棟牢房內平時比較多話敢出言跟獄卒班長抗爭的難友，突然被命令收拾隨身衣物帶離押房，事後牢坐久的難友說，可能有大人物要視察在人類動物園中的我們，因為監獄官長怕那些平時愛發牢騷又不怕關的難友，在大人物前出聲嚷叫申冤，所以預先押送新店安坑軍人監獄寄押。

果然沒有幾個小時後，本來是午後放封散步的時刻，監獄官率領幾個獄卒班長穿戴整齊，一列排開由監獄官吹哨子後：「今天有貴賓來視察，大家穿上外套，整齊安靜坐在各人的位子，不要亂動更不可出聲說話。」

沒有多久，一個矮胖穿著米黃色夾克挺著凸突肚子的花甲男士，在眾多穿戴將軍服的軍官簇擁下走進牢房，這時有難友低聲說：是蔣經國。

我還是第一次見到蔣經國本尊，他那時正逢掌握威權的實權者，一副趾高氣揚的神態，兩手握拳插腰，一個人走到牢房的正中央，放眼掃視整個押人的牢房，他離我的坐位不到十公尺，凌厲的眼光露出獵人捕獲獵物的喜悅，似乎在說：你們這些壞蛋，誰也逃不過我的掌心！

後來台灣人愈來愈不怕關不怕死，連高雄錫安山的基督教徒們都敢衝敢拚，還詛咒他死於七竅流血。不過善良的台灣人，直到今天，距離蔣經國謝世三十年，才等到「促進轉型正義條款」的立法，調查尋找真相，從真相中讓受害者感受是否能釋出大和解包容的心腸，使台灣能是充滿愛與寬容和平的好居住的國家。

（作者為政治受難者）